Donedavni prvotimac Budućnosti i zvanično najbolji fudbaler elitnog crnogorskog šampionata svestan je da igranje u Partizanu samo po sebi donosi veliki pritisak, a kada se prezivate kao Momčilo Vukotić, onda je to dodatno opterećenje. Ipak, Milan ističe da se ne plaši izazova.

Momčilo Vukotić je jedna od najvećih legendi Partizana i on je u ovom klubu ostvario mnoge velike stvari, pa ću pokušati da krenem njegovim stopama. Volim da igram pod pritiskom, to me gura napred, jer volim da budem pobednik, a Partizan je klub u kojem se pobede podrazumevaju. Od mene se očekuju asistencije i golovi i potrudiću se da ih bude što više.