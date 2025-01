Gaza je razlog zbog kojeg volite fudbal? On je bio neviđeni protraćeni talenat, on je problematični genije, on je najveći engleski fudbaler u svojoj ili bilo kojoj generaciji.

On je bio optužen da je u avgustu 2018. na silu poljubio putnicu u vozu na putu od Jorka do Njukasla. Godinu dana kasnije je oslobođen optužbi. Gaskojn je čitanje presude dočekao sa suzama u očima, dok je deo publike u sudnici u Midlsbrou burno pozdravio odluku porote.

- Nekoliko puta sam plakao na pozornici. Nedostaje mi to subotom, znate, da zabavljam ljude. To mi je pružalo neverovatno uzbuđenje i nedostaje mi to. Emotivno sam osetljiv. Ponekad brzo zaplačem. Zadržavam puno stvari u sebi, stvari koje bi trebalo da podelim, ali se bojim da ih delim sa ljudima. Mislim da nikada neću odrasti, što mi ne smeta, znate? Ponosan sam na ono što sam pružio ljudima. Donirao sam skoro milion funti različitim dobrotvornim organizacijama i zamolio ih da to drže tajnom. Nikada se nisam predao. Mislim da ću odustati tek kada budem u drvenoj kutiji. Osim toga, nastaviću se boriti - zaključio je on.