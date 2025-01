– Iskreno u trenutku mečeva sa Ajaksom i Mariborom bili smo sigurni da ćemo biti visoko plasirani u Super ligi Srbije i da ćemo proći Maribor… Tim je izgledao spreman na velike domete, to smo i pokazali protiv Ajaksa, svima nam je ličilo da je to, ali… – počinje priču Jovanović.

– Desio se Čukarički gde smo odigrali sa drugim timom, to smo izgubili… I onda Maribor, nadigali smo ih u svakom segmentu, ispao je bolji tim, ali i to je deo fudbal. Crveni karton, igrač manje, primili smo gol u finišu prvog meča, dok smo u revanšu bili mnogo, mnogo bolji tim. Lutrija je rekla da ne prolazimo dalje.

– Tu se sve poremetilo posle Maribora! Ušli smo u ozbiljan psihički problem, a to je i normalno da se kada ne uspete u cilju. Protiv Radničkog u Kragujevcu smo vodili 2:0, pa 2:2… Uticalo na ekipu, trenere, jer su stvari krenule nizbrdo. Dali smo potom šansu Krtolici koji je sve to malo konsolidovao, bili smo zadovoljni njegovom radom i on je svakako budućnost kluba. Nema još potrebnu licencu, verujemo da će to uskoro rešiti.