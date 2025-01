Napisala je opravdanje i poslala na mejl škole, što su nastavnici prihvatili i omogućili mu da izostane sa časova. Niko od njih nije posumnjao u majku, niti pomislio da će mali Semi umesto u kreveru, biti na fudbalskoj utakmici, i to u Londonu.

Devetogodišnji Semi Skot očajnički je želeo da sa ocem Markom otputuje u London, na prvu utakmicu polufinala Liga kupa. Ubedio je prvo tatu, a onda i mamu da slažu njegove nastavnike, kako bi on otišao na meč voljenog Njukasla. I sve bi prošlo bez problema, da kamere Skaj TV nisu snimile Semija kako se veseli, steže pesnice i vrišti od oduševljenja, nakon što je Entoni Gordon rešio pitanje pobednika, drugim golom za Njukasl protiv Arsenala.

Telefon Semijevog oca Marka , inače zidara po struci, prosto je eksplodirao od poruka prijatelja, koji su mu rekli da su on i sin bili na televiziji. Već sledećeg dana, majci je na mejl stigla poruka iz Semijeve škole, da će njegovo odsustvo biti označeno kao "neopravdano".

- Bili smo na samom vrhu stadiona i slavili smo kada je Gordon postigao gol. Kamere su se okrenule ka nama, ali očigledno u to vreme nismo znali da smo bili na TV. Ubrzo nakon što je moj telefon počeo da ludi i ljudi nam šalju video snimke i poruke u kojima su govorili - Upravo smo videli tebe i Semija na televiziji. Mislili smo da je to bilo sjajno u to vreme, ali onda je Skaj Sports koristio sliku Semija kao fotografiju za izveštaj sa utakmice - rekao je tata Mark Skot (39) za "San" i nastavio: