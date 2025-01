- Meni je bilo neprijatno, takav sam po prirodi, ne volim da pričam o sebi da sam junak, ali se znalo dobro ko sam i šta sam, stanem ispred njega i kažem prvo ćeš morati prijatelju da slomiš moje, pa Njeguševe noge. Onda je on to primio kao u šalu, ali je odmah otišao kod Arkana i rekao mu.

- Meni je posle pokojni Arkan rekao da mu je odgovorio: "Svaka mu čast kada je imao takvu hrabrost pred nas 30 da kaže to''. I onda dođe Arkan ovamo kod nas. Koliki je Zvezdaš bio, dođe i poljubi Njeguša i mene i kaže, vi ste me izbacili iz Kupa. Odmah tada kaže: "Bato je l' imaš vremena da dođemo do kocakarnice da popričamo"? Odemo tamo, i on me pita da li bih ja preuzeo Obilić, kažem: "Može, ali i Zvezdaši da dolaze".