"Žao nam je što Kostova (Vasilije) još uvek ne možemo da vidimo, nadam se da će i on dobiti određenu minutažu u narednoj utakmici. Mladi momci su naša budućnost, to su igrači iz naše Omladinske škole. Sa druge strane moramo da budemo strpljivi sa njima. Njima su greške dozvoljene. Ovom prilikom bih pohvalio i sve starije igrače koji im daju podršku. Na njima je da rade i da slušaju trenere. Dosta individualno radimo sa njima. Trudimo se da ih što pre integrišemo u naš način igre i zahteve. Za njih je sve to novo, biće to sve kako treba", zaključio je Milojević.