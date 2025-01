- Zahvalan sam i svim mojim saigračima i trenerima, kojih sam imao mnogo. Ipak, jednog među njima izdvajam, a to je trener Darko Perić, koji je veoma zaslužan za moj napredak u fudbalu. Mnogo su mi značili ii dalje će mi značiti svi oni koji su verovali u mene i podržavali me, to je nešto što se ne zaboravlja - kaže Popović.