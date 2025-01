- Odrastao sam u zdravoj, čistoj porodici bez predrasuda, koja me je naučila da imam zdrav odnos sa svojim telom i seksom. Moje genitalije su kao moje ruke. Oni su deo mog tela. Dolazim iz Kadiza u Španiji, gde postoji prelepa plaža. Uvek smo bili nudisti. Za mene je prirodno da svoje telo doživljavam na ovaj način, ali iz komentara sam shvatio da je na mrežama puno psihopata koji imaju problema sa sobom, možda zato što su bili potisnuti u detinjstvu. Učinio sam to da dam znak i hrabrost mnogim ljudima koji imaju isti problem. Važno je da znaju da ne izlažu nikakav rizik podvrgavanjem ovoj operaciji. Rezultat je divan. To je veoma delikatna tema, muškarci se stide, impotencija je tabu i društvo vas osuđuje. S druge strane, nema čega da se stidimo -rekao je Španac koji je svojevremeno pao sa konja i povredio penis, kada su i krenule njegove muke. Zdravlje mu se dodatno pogoršalo kada mu je dijagnostifikovan rak testisa, nakon čega je dva puta operisan.