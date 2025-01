Jedan od klubova koji je obeležio istoriju jugoslovenskog fudbala jeste FK Obilić, a svakako najzaslužniji za to bio je upravo Arkan.

U to vreme, kada je Obilić bio na vrhuncu slave, nastao je antoligijski video na kome je upravo Arkan sa svojom tadašnjom suprugom Svetlanom Ražnatović Cecom, dok u pozadini vidimo njenu uramljenu sliku na sredini svečane lože.

Bio je to prizor koji se retko viđa na fudbalskim stadionima u Evropi.

Dominacija Partizana i Crvene zvezde koja traje duže od 30 godina prekinuta je samo jednom. Osvrt na sezonu 1997/1998 podseća nas na senzaciju koja to zapravo i nije bila. Titula koju je u prvenstvu SR Jugoslavije osvojio Obilić prva je i poslednja u istoriji tog kluba, a stigla je u trenutku kada je klub vodio Željko Ražnatović Arkan, osnivač i komandant paravojne Srpske dobrovoljačke garde poznate kao Arkanovi tigrovi.

Obilić je iskoristio raspad SFRJ, a njegov veliki uspon krenuo je ulaskom u Prvu nacionalnu ligu B i to nakon što je stigao do finala kupa Jugoslavije 1995. godine. Crvena zvezda je tada bila bolja, ali već u prvoj sezoni u najvišem rangu jasno je bilo da se radi o klubu sa ozbiljnim potencijalu.

Kako su ga se plašili i u krimilanim krugovima, tako su i na stadionima širom SR Jugoslavije dobro znali o kome se radi. Priča se, a puno se i pisalo da je Arkan pretio igračima koji bi se usudili da protiv Obilića postignu gol, a klub sa Vračara je do vrhunca doveo titulom prvaka osvojenom 1998. godine sa dva boda ispred Crvene zvezde

Proleter je u Zrenjaninu uzeo bod Obiliću golom u završnici utakmice, ali to nije pokvarilo veliko slavlje na putu do Beograda, potom i u hotelu Jugoslavija. Arkan je predvodio paradu, a za titulu je isplatio bogate premije igračima i stručnom štabu.

Nakon šampionske titule usledio je izlazak u Evropu, međutim pojavila se mogućnost da UEFA zabrani klubu da učestvuje u kvalifikacijama za Ligu šampiona zbog Ražnatovićeve veze sa podzemljem. Zbog toga se on povukao, a funkciju predsednika Obilića prepustio je supruzi Svetlani Ražnatović Ceci na leto 1998. godine.

- Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža (separe) u kojem je Željko sedeo sa Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sedeo i Branko Jevtovic Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sela sam malo pored supruga i otišla u "La France" . U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: Ubijen je komandant. Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Videla sam da je Manda na mestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv - rekla je Ražnatovićeva.