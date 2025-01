„U Obiliću sam odrastao, kako se ne bih sećao te generacije. Ipak, nisam igrao sa njima, dosta sam mlađi od svih. Iz moje generacije da kažem fudbalski se probio samo Blažo Bulatović. Do pre nekoliko meseci bio je pomoćni trener u Čukaričkom“, evocirao je uspomene na neka prošla vremena Dušan Jovančić.

„Sloba Ilić me je doveo u Borac. Tamo sam proveo tri i po godine. U principu bilo je lepo, imali smo dobre rezultate. Na kraju mi je to značilo za dalji napredak u karijeri“, kazao je Jovančić, koji se prisetio i epske pobede Čačana nad Crvenom zvezdom na stadionu „Rajko Mitić“ od čak 5:1:

„Igrali smo baš super, a onda je došlo do finansijskih problema u Borcu, pa smo odlazili jedan po jedan iz kluba. Sećam se dobro tog meča sa Zvezdom, to mi je tada bila najveća pobeda u karijeri. Crveno-beli su standardno izašli visoko, presing svuda, a mi smo u kontrama iskoristili sve šanse. Baš smo imali kvalitetnu ekipu.“

Ispostavilo se da je Jovančiću Vojvodina bila međustanica do povratka u Beograd, odnosno potpisa ugovora sa Crvenom zvezdom, sa kojom je nastupao i u Ligi šampiona.

„Poklopilo mi se i tu da sam „uleteo“ u dobru ekipu Zvezde predvođenu trenerom Milojevićem. Bilo je lepo. Sa Zvezdom sam odmah uzeo titulu, igrao Ligu šampiona. Nisam mogao ni da zamislim da ću doći do tog nivoa. Boravak na Marakani mi je najlepši deo karijere“.

„Malo je problematično jer ne zavisi sve od Zvezde. Verujem da crveno-beli mogu da dobiju PSV i Jang Bojs, a onda da se nadaju da će se ostali rezultati poklopiti. Ako se i ne prođe dalje, a uzme se od tri do šest bodova, veliki je to uspeh. Ogromna je konkurencija, sve su to velike ekipe u Ligi šampiona“, rekao je Jovančić.