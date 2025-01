Italija je 1996. postala evropski prvak u uzrastu do 21 godine, a tada je Pađoto branio ispred Đanluiđija Bufona .

“Bilo je razdoblje u kojem smo on i ja bili najbolji golmani u Italiji. Nedavno sam se čuo s njim, čestitao sam mu na novoj ulozi u reprezentaciji. Ta U-21 ekipa je bila vrlo jaka, tu su bili on kao drugi golman, Toti, Nesta, Panući i Kanavaro, koji me i danas zove Big Džim zbog frizure koju sam tada imao", prisetio se Pađoto.