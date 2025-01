Trener Vojvodine tvrdi da određeni ljudi koji nisu u klubu, žele da oteraju njega i predsednika Dragoljuba Zbiljića

Slušaj vest

Stavili su snajper na moju glavu! Žele da me uklone, ali neće moći! Baš ovim rečima započeo je razgovor za Kurir Nenad Lalatović, trener fudbalera Vojvodine koji se sa ekipom nalazi na pripremama u Turskoj, u poznatom letovalištu Belek pored Antalije.

Vest da će Nenad Lalatović biti smenjen sa mesta trenera Vojvodine i da će na tu funkciju doći Aleksandar Kolarov dobrano je poremtila atmosferu u novosadskom fudbalskom klubu. Direktor Voše Miroslav Tanjga oštro je za Kurir demantovao tu informaciju i bilo kakav sličan scenario.

Živi za Vojvodinu - Nenad Lalatović Foto: Starsport©

Nenad Lalatović u iskrenom razgovoru govori da ga nije iznenadila informacija koju je plasirao jedan novosadski list, ali priznaje da ga je itekako povredila.



- Mogu da kažem samo jednu stvar. Otkad sam došao u Vojvodinu, iz kog razloga ne znam, snajper je stavljen na moju glavu! Ja sam meta! Čija? Ne znam! Pružio sam i dao sve Vojvodini. Nisam zaslužio od nekih ljudi koji nisu u klubu da me ovako targetiraju. Znam ko su oni - rekao je u dahu Nenad Lalatović za Kurir i nastavio:

- Pokušali su da unesu nemir u naš klub, među navijače, igrače i upravu kluba. Da naprave haos. Ali, mi smo velika porodica. To je danas Vojvodina, na čelu sa predsednikom Dragoljubom Zbiljićem. On mi mnogo veruje i zbog njega sam došao u Vojvodinu. Samo gospodin Zbiljić i navijači mogu da kažu kad će otići. Ovi što mi drže snajper, neće odlučivati o mojoj sudbini u klubu. Neka gledaju svoja posla, mene neka ostave na miru.

Zastao je tada Lalatović, udahnuo duboko, pa nastavio:



- Znam ko stoji iza cele priče. Znam tog čoveka, ali neću da ga imenujem. Nikada mu ništa nisam uradio, čak sam mu i pomagao... A, on mi radi o glavi. Puca ćorcima na mene, međutim nije dovoljno jak, da bi me ubio. Samo ja mogu sebe da ubijem.

1/11 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport

Nije trebalo Nenadu Lalatoviću postavljati dodatna pitanja.



- Itekako me ranjavaju oni koji pucaju u mene. Želim da ceo svoj život budem u Vojvodini. Želim da mi navijači opet pevaju "ćirbu-ćiriba igra Voša kao Barsa". Za to bih dao svoj život. Snajper mi je na glavi... Na čelu... Ponovo su mi otvorili rane, ali one će da zacele. Njihovi udarci ne mogu mi ništa. Ali, ožiljci ostaju! Ja sam Srbin, a nas Srbe je teško zaplašiti, a kamoli ubiti. Za mene bi bila čast da dam život za Srbiju i Vojvodinu. I zato trpim sve ovo, stoički.

Pogodila je informacija Nenada Lalatovića da će biti smenjen.

- Sve su to bile laži i neistine. Voleo bih da taj ko je to napisao, otkrije po čijem je naređenju postupio. Znam tog novinara, cenio sam i njega i njegov list, jer volim Novi Sad. živim u tom gradu. Mene ne mogu da rane, ali ti napadi više ranjavaju moju porodicu... Moje troje dece, koji stalno plaču i mog oca, koji ima 85 godina, koji se mnogo nervira, a ima problema sa srcem. Praštam im sve, ali neću da zaboravim. Samo bih voleo da znam zašto mi sve to rade! Ne mogu me slomiti, samo mi je žao moje dece i oca.

Pitali smo Lalatovića da li mogu da takvi komentari naprave problem.



- Ne može ništa da me poremeti! Ni mene, ni predsednika Zbiljića, ni direktore Tanjgu i Marka Jovanovića. Samo su me ojačali. Treba mi njihov metak! Ranili su me, ali su sada u meni probudili zver! Više ću da radim i više ću da se zalažem. Biću treći u Superligi. Evo sada kažem javno. Vojvodina nije bila treća otkada sam otišao iz kluba. Teško je stići Partizan na drugom mestu, imaju 11 bodova više. Ali, bićemo drugi sledeće sezone, a onda naredne, zašto ne i prvi. Da vratimo titulu u Novi Sad! Da je više ljudi kao što je Dragoljub Zbiljić, bilo bi bolje za srpski fudbal. Izdržaću sve napade. Mnogo sam boli u životu doživeo, propatio sam, ali ne bojim se bilo koga.

1/10 Vidi galeriju Nenad Lalatović, Vojvodina Foto: Starsport©, Kurir Televizija, Sceniranje, Starsport

Nenad Lalatović dugo je u trenerskom poslu i nije mu prvi put da se sreće sa podmetanjima.



- Cela Srbija vidi da nekome smetam otkada sam se vratio u Vojvodinu. Ne znam zašto je to tako. Nikada bilo kome nisam ništa loše uradio. Radio sam loše sebi, ne drugima. Što smetam nekim ljudima? Možda zato što sam jedan od najboljih u Srbiji. Što imam rezultate u Vojvodini?! Sapliću me otkad sam došao. Smetam, nekim ljudima... Možda i Zbiljić nekome smeta, možda i njega žele da poremete preko mene. To je cilj ljudi sa strane, ja ih zovem lešinara, da nas oteraju iz Vojvodine.

Dotakao se Lalatović i poslednjeg incidenta koji je imao sa kolegom Feđom Dudićem iz kragujevačkog Radničkog.



- Hoću još jednom javno da se izvinim navijačima i upravi Vojvodine zbog onoga što je bilo posle meča protiv Randičkog. Bio sam isprovociran i postupio sam kao primitivac. To se više neće dogoditi. Navukao me je, jer je namazaniji. Svi znamo da je za svađu potebno dvoje. Ali, da se ne vraćamo više na to... Zamolio bih sudijsku organizaciju da mi daju suđenje 50/50, kao što je i dosad bilo. Želim da pohvalim gospodina Santrača i da istaknem da u Srbiji suđenje nije bilo nikad bolje, nego sada - istakao je Nenad Lalatović.