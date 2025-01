Crveno-beli završili pripreme u Turskoj i spremni su za najelitnije UEFA takmičenje

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da njegovi fudbaleri igraju najvažniju utakmicu u sezoni, sledećeg utorka, kada se nastavlja takmičenje u Ligi šampiona. I kada u Beograd dolazi predstavnik Holandije PSV Ajndhoven.

Fudbaleri Crvene zvezde završili su pripreme u Turskoj i vraćaju se za Beograd. Slede dodatni treninzi na pomoćnim terenima popularne "Marakane" kako bi ekipa spremno dočekala važan meč. U slučaju trijumfa, crveno-beli će gajiti nadu da mogu u nafrednu fazu. Posebno što ih 29. januara očekuje gostovanje Jang Bojsu u Bernu.

- Imam utisak kao da smo svi u zimskom snu. Ovo je neobično da mi u januaru igramo zvanične utakmice. Obično je januar mesec priprema. Nekako su gledaoci i mediji na to navikli. Mi 21. januara igramo najvažniju utakmicu u ovoj godini. Za četiri dana igramo najvažniju utakmicu, Mi u klubu osećamo da ne postoji ta euforija, imali smo sastanak po tom pitanju. Želimo da malo prodrmamo javnost. Naša ekipa se tek vraća sa priprema i mi ćemo biti tek svesni da utakmice slede - rekao je Zvezdan Terzić tokom gostovanja na TV K1.

Otkrio je direktor Crvene zvezde da je prodato oko 35.000 karata za meč protiv PSV.

- Pozivam navijače da dođu u utorak od 21.00 sat, da podrže momke koji su prethodnih utakmica pokazali da zaslužuju da dođu. Nikada kraću pauzu smo imali, desetak dana pauze i počele su pripreme. Pokazali smo na pripremama da imamo ozbiljan kvalitet i moć. Svi su zdravi, to je najvažnije, moram da kažem, za razliku od jesenjeg dela sezone kada smo bili bez pet-šest glavnih igrača. Sada smo kompletni. Očekujemo punu Marakanu u utorak, pobedu protiv PSV. Ako Zvezda pobedi PSV, ja sam ubeđen da prolazimo dalje.

Objasnio je Zvezdan Terzić svoj optimizam.

- Statistika kaže da je deset bodova potrebno da prođemo dalje. Sa devet bodova sigurnost prolaza je 29 odsto. Ovi naši konkurenti koji su na 23. i 24. poziciji imaju težak raspored i dve ekipe koje su "ispod crte", a to su PSŽ i Štutgart, a iznad su PSV i Dinamo. Imaju dosta teške protivnike i nemoguće je da svi uzmu sve bodove. Ubeđen sam da ako pobedimo PSV, dobićemo i Jang bojs i namestiće se rezultati da ćemo posle Barija ući u krug najboljih timova Evrope.

Generalni direktor crveno-belih žali što ekipa nije uzela neki bod više u prethodnim utakmicama.

- Optimista sam, kvalitet naše ekipe mi daje za pravo da verujem u ovaj tim i prolaz. Nismo imali sreće u jesenjem delu prvenstva, zaslužili smo bolji ishod protiv Benfike, pa protiv Milana kada se desila sudijska nepravda... Bilo bi mnogo lakše da prođemo dalje da je bilo drugačije. Ponavljao sam kada su mnogi sumnjali da Crvena zvezda ima najkvalitetniji sastav od 1991. pa naovamo. Ovo su takvi protivnici kada se svaka najmanja greška kažnjava, ali Crvena zvezda je pokazala da može mnogo i da je ovo nastavak stvaranja velike Zvezde. Ako hoćemo najviše snove, moramo pobeđivati svakog na našem stadionu.

Govorio je Terzić o uigranosti ekipe, ali i mogućim transferima igrača.

- Sigurno da smo platili danak kasnim dolascima Krunića, Silasa, Radonjića... Trebalo je vremena da se upakuje ovaj tim. U najboljoj formi smo bili posle Milana, a tada se naše prvenstvo završilo. Najveći hendikep sada nam je to što mi dolazimo bez takmičarskog ciklusa u meč Lige šampiona, za razliku od PSV koji igra u Holandiji. Zvezda može mnogo. Svaki igrač mora da prođe period adaptacije. Ono što hrabri jeste što imamo kompletan tim sačuvan, imamo proleće ispred nas, pošto niko neće otići od nas, izuzev možda Đige, ali imamo spremnu zamenu za njega. Imamo dosta ponuda za njega, ali imamo velike finansijske zahteve od 10.000.00 do 12.000.000. Niko još nije ponudio 12.000.000, mi ih tražimo, ali to zavisi i od procenata. Uslov je da prodajemo igrače jer živimo od toga. Nastaviće se odlasci, ali naša misija je da uzmemo novac od transfera igrača, a da tim bude bolji u odnosu na prošli. I, mi 11. godinu zaredom to uspevamo. Ako i ode Điga, imamo spremnu zamenu, u perspektivi i bolju.

Zvezda je bez boda u Milanu ostala sudijskom greškom Hezusa Hila Manzana.

- Svršenom poslu mane nema. Utakmica je završena, sudijske greške su sastavni deo fudbala. Imamo informacije da je UEFA suđenje ocenila loše. To je satisfakcija, ali mala vajda od toga. Ne želim da verujem da je greška bila namerna, već da je bio sudijski previd, da nije dobro video. I atmosfera na stadionu je bila takva da nije lako poništiti gol za tako veliki tim. Presudio je da najmanje bude kriv, jer je možda razmišljao da će manje stradati ako ošteti Zvezdu, nego Milan.

Crvena zvezda se ponovo izborila za status, poštovanje i mesto u evropskom fudbalu.

- Mislim da Zvezda ima dobar status u evropskim okvirima. Te stvari kako odsuditi to treba u nekoliko sekundi doneti odlku. Ne verujem da je to bilo maliciozno. Ne želim da u domaćem i evropskim okvirima pričati o sudijskim organizacijama jer svaki klub bi trebalo da se pozabavi sopstvenim greškama. Jer, konkretno protiv Milana, mi smo dozvolili da nas oni ugroze. Što lopta nije bila na suprotnoj strani terena? Pre 10 godina je bila misaona imenica da Srbija ima konkurentan tim u Evropi. Mi vidimo da Zvezda sportski raste, već osma godina zaredom je da Zvezda učestvuje u evropskim takmičenjima. Posle Krasnodara smo se pitali da li sanjamo da smo u grupnoj fazi evropskog kupa. Sada je to postalo normalno. Svi su nezadovoljni kada igramo Ligu Evrope jer smo podigli lestvicu i slažem se da Zvezda ako želi da raste kao klub mora da igra u Ligi šampiona.

Brojke su egzaktne, a sa njima Zvezdan Terzić voli da barata.

- Sami smo zaradili 94.000.000 evra. Država je pomogla Zvezdi u periodu korone, tada je pomogla i Partizanu, ali i svim drugim privrednim društvima. Zvezda je samo u periodu korone imala negativan saldo. 80% naših prihoda su iz inostranstva. Zvezda je zaradila 420.000.000 evra, od toga 340.000.000 evra iz inostranstva. Ne znam koja kompanija je tako nešto uradila i protom uplatila 50.000.000 evra u budžet Republike Srbije. To mi daje za pravo da kažem da je Zvezda i najuspešnija kompanija u zemlji.

Odgovorio je Terzić i na konstataciju "bez jake Zvezde nema jakog Partizana".

- Rekao sam to nekoliko puta. To je jedna floskula koja je bila politički korektna u vremenu stare Jugoslavije, ali reći ću to i sada. Mislim da to nije istina. Zvezda nije bila jača u poslednjih 30 godina, a Partizan nije bio slabiji. Kao sportista bih voleo da Partizan bude jači, ali ne samo i oni, već Radnički Kragujevac, Niš, Vojvodina... Ali, to zato kako bi se nivo takmičenja SLS podigao. Zvezda jedinom učesniku evropskih takmičenja na polusezoni pobegne 30 bodova... Partizan je u vreme Saleta Stanojevića jako dobro izgledao pre nekoliko godina, imali su "+5" na polusezoni. Za svaku godinu stojim pri svome - ako Zvezda ne bude šampion, ja ću otići iz Crvene zvezde. Ja kao prvi čovek kluba, kao vrh piramide, očigledno da nešto u sistemu nije funkcionisalo. Biram svoje saradnike, negde je neko pogrešio u svom lancu komandovanja, a ja sam ih odabrao. Zvezda mora biti šampion svake godine.

Pojasnio je Terzić u detalje politiku FK Crvena zvezda.

- Zvezda ima najbolji tim, najbolje igrače, najboljeg trenera, organizaciju, ljude u administraciji. Zvezda je jako porasla kao klub. Budućnost Zvezde je sjajna i blistava. Silas koji je na pripremama pokazao da je veliki evropski igrač, imamo opciju od 10.000.000 i trebalo bi da odlučimo do maja meseca i razmišljamo o tome. Možete onda da zamislite koliko smo porasli kao klub. Zvezda mora da nastavi da bude dominantna u Srbiji i nije dilema da je Zvezda mnogo pomogla. Naš cilj je da pomažemo svim ostalim klubovima, imamo hiperprodukciju igrača, skoro 400 dece trenira u našoj Omladinskoj školi, a svake godine zadržimo 4-5. Mi dvadesetak prosleđujemo dalje, dajemo ih besplatno ostalim klubovima. Na osnovu učešća Zvezde u evropskim takmičenjima, UEFA izdvaja sredstva za solidarnost čime se pomaže infraksturkuta. Sve to je zbog rezultata Crvene zvezde. Ta sredstva se distribuiraju klubovima za infrastrukturu. Zvezda dođe kao Deda Mraz svim ostalim klubovima u Srbiji.

Govorio je i o odnosu sa Fudbalskim savezom Srbije.

- Posle mnogo godina rukovođenja savezom od strane Dragana Stojkovića, Kokeze, Karadžića... Dolaskom Dragana Džajića normalizovali su se odnosi, dolazak Branka Radujka takođe i mislim da će FSS biti ono što bi trebalo da bude kao krovna organizacija, mesto razgovora i okupljanja.

Nelogično je da Crvena zvezda nema komunikaciju sa FSS, da budu zaraćene strane, a to se ranije dešavalo. Pomenuo je i Partizan.

- Razgovaramo svi sa svakim. Trebalo je tu neko ko će da okupi, bilo je mnogo zle krvi, ali njih dvojica bi trebalo da budu kohezioni faktor. Dolaskom novog rukovodstva Partizana ti odnosi će biti bolji. Peđu Mijatovića smatram kao svog velikog prijatelja. Trebalo bi im pomoći, nasledili su ozbiljne probleme, ali verujem u njihovu Radnu grupu. To kažem kao sportista, a ne da bi dahtali za vratom Crvenoj zvezdi. Njima će mnogo biti potrebno da stignu Crvenu zvezdu. Dok sam ja u klubu, nikada nam neće prići. Zvezda radi na sebi, takmiči se sama sa sobom i svakog dana svako od nas pojedinačno mora da bude bolji. Što se tiče svakog faktora, moramo da imamo stabilan rast - poentirao je Zvezdan Terzić.