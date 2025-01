Slušaj vest

Decembarska noć u Šumaricama i broj gostiju iz svih krajeva Srbije koji su došli na novogodišnji koktel najvećeg fudbalskog regiona pod kapom Fudbalskog saveza Srbije, najbolja su retrospektiva ostvarenog u godini na izmaku, poštovanja koje FSRZS ima u fudbalskoj porodici Srbije. Nova godina, novi izazovi, prilika da se podvuče crta i krene napred. Nebojša Živanović, prvi čovek FSRZS govori otvoreno o svemu, ostvarenim ciljevima, regularnosti i integritetu takmičenja, infrastrukturi, stvaranju novih mladih kadrova, sportskih radnika, trenera, sudija, delegata…

- Region zapadne Srbije podario je evropskom i svetskom fudbalu velika imena, igračka, trenerska, funkcionerska. Mnogi vrhunski asovi su rasli i stasavali pod kapom FSRZS a zatim kroz klubove i reprezentaciju ostvarivali velike karijere. Sve to nas motiviše da srpskom fudbalu kao najveći region budemo dobar servis, organizaciono odgovorimo na sve zahteve. Poštujemo prošlost, ali mislimo i radimo za budućnost, svesni vremena i izazova koji nisu mali, naprotiv – rekao je predsednik Nebojša Živanović i podsetio na tri najvažnija cilja od trenutka kada je pre tri godine došao na čelo najvećeg fudbalskog regiona u Srbiji.

Foto: fsrzs

- Prvi je regularnost i očuvanje integriteta takmičenja. Bez ta dva stuba ništa nema smisla. Oni su osnova apsolutno za sve, od broja navijača na stadionima, preko sponzora i ulaganja u infrastrukturu do stvaranja budućih asova, trenera, sudija, sportskih radnika. Od prvog dana mandata zauzeli smo takav kurs, svesni da ćemo se suočavati sa situacijama koje prevazilaze, najblaže rečeno, sportske okvire. Veoma nezahvalan i mukotrpan posao, povlači mnogo neprijatelja, ali ako želite dobro fudbalu, onda izbor ne postoji. I moram naglasiti da smo posle svega, moji saradnici i ja, ali ono što je najvažnije, klubovi i svi akteri, zadovoljni onim što smo postigli. Recept je jednostavan, nema selektivne pravde, biti prema svima isti, poštovati propise i primenjivati ih bez obzira o kome se radi. Onda će i oni koji su hteli „nešto u mutnom“, bili kažnjavani ili su pak bili sumnjičavi, pokazati poštovanje za ono što radite.

Na tom putu bilo je mnogo disciplinskih odluka sa kojima su se suočavali klubovi i pojedinci.

-Kažnjeno je mnogo klubova, mislim da ih je preko petnaest, neki sa minus devet, dvanaest, čak i sa minus 18 bodova! Sa dva kluba smo proveli devet meseci na Sportskom sudu u Lozani, oba spora smo dobili! Bilo je klubova iz Srpske lige i Zona koji su zbog loše organizacije svojih utakmica igrali 30 kilometara od svog mesta. Jedan od klubova je bio i Smederevo 1924, nekada osvajač Kupa SR Jugoslavije, selio se sa svog stadiona u Kostolac, sve to u godini kada je ulazio u Prvu ligu. Da ne bude nesporazuma, uspostavljanje i očuvanje regularnosti nije samo kažnjavanje klubova, dosta službenih lica, mislim na sudije, delegate, posmatrače, mentore, funkcionere u raznim komisijama, bilo je pod kaznama, neke smo čak odstranili iz sistema FSRZS. Rezultat svega navedenog je dosta dobro stanje takmičenja pod kapom FSRZS.

Foto: fsrzs

ZNAO SAM DA UZIMAM VRUĆ KROMPIR

Posle tri godine na mestu predsednika FSRZS ne krije da ga raduje podrška i onih ljudi koji su u početku bili veoma skeptični.

-Znate kako, vreme je najbolji sudija, pokazaće koliko je neko bio uspešan na funkciji koju je obavljao. Znamo mnogo uspešnih sportskih radnika koji nisu ostvarili velike fudbalske karijere. Sve je do osobe, želi li da napreduje, ima li čiste namere. Bio sam nekada igrač, ponosan na taj period kada sam upoznao mnogo sjajnih igrača. U sistemu FSRZS sam dugo, kao član IO SSOS FSRZS u kontinuitetu 12 godina, bio sam sudija, zatim i komesar za delegiranje službenih lica u više navrata. Kada sam prihvatio da se kandidujem za predsednika FSRZS znao sam da uzimam vruć krompir. Obećao sam pošten, savestan rad. Nisam trošio energiju na pojedince koji su me osporavali a da me nisu ni poznavali, znam da su mi namere bile čiste a želja samo jedna, da fudbal, njegov integritet i prilike u najvećem fudbalskom regionu učinim boljim. Izabrao sam saradnike koje fudbalska Srbija već sada prepoznaje kao ogroman potencijal koji znanjem i ponašanjem prevazilaze granice zemlje. Darka Bradonjića praktično nisam poznavao, dugo godina je bio sekretar Radničkog iz Kragujevca, dobro sam se raspitao i poverio mu veoma odgovornu funkciju generalnog sekretara FSRZS. Fantastičan operativac koji rekao bih ima propise i pravilnike u malom prstu, u fudbalu je 24 sata dnevno. Vredan i posvećen, sprovodi zacrtane ciljeve u saradnji sa ostalim regionima i FSS. Neko mi je skoro rekao da ga Darko znanjem, radom, pristupom, komunikacijom sa saradnicima i klubovima podseća na Zorana Lakovića, našeg fudbalskog ambasadora u UEFA, koji uzgred takođe dolazi iz zapadne Srbije. Potpredsednik Slavko Perović je takođe budućnost srpskog fudbala, imao je lepu igračku karijeru, sazreva u dobrog sportskog radnika. Istakao bih i ljude koji vode takmičenja, Čađenovića, Anđelkovića i Kurčubića, na njima je velika odgovornost.

NISMO HTELI „MINI PAZOVU“, ŽELIMO RAVNOMERAN RAZVOJ

Bez ulaganja u infrastrukturu nema napretka, pored regularnosti i integriteta, ona je ključna za budućnost fudbala u Srbiji.

- Imali smo ponudu iz Fudbalskog saveza Srbije da iz sredstava solidarnosti, naravno sve u saradnji sa regionalnim savezima i lokalnom samoupravom, gradimo Sportski centar u Kragujevcu, rekao bih „mini Pazovu“. Odbili smo, jer to bi značilo razvoj za jedan grad, a kakav benefit bi od toga imali Čačak, Priboj, Valjevo, Novi Pazar…FSRZS je najveći savez u sastavu FSS, broji preko 1207 klubova, ima skoro 40 hiljada registrovanih igrača, plus mlađe kategorije, treneri, sportski radnici, a u sklopu FSRZS je i Kosovo i Metohija. Teritorijalno se protežemo od Brodareva do Srebrnog jezera, od Požarevca, Smedereva, Kučeva pa do Ljubovije, Malog Zvornika. Ogromna teritorija. Morali smo drugačije da reagujemo. Napravili smo dogovor da u protiv vrednosti podelimo veštačke terene na teritoriji FSRZS i tako ravnomerno razvijamo infrastrukturu. Vodili smo računa u prvoj podeli da ta mesta imaju i smeštajne kapacitete, kako bi sutra mlađe reprezentativne selekcije mogle da obave pripreme i razvijaju unutrašnjost, sve u želji da smanjimo beogradizaciju. Svi gradovi i njihove lokalne samouprave su prihvatile da finansiraju iz budžeta zemljane pripremne radove, a FSS bi postavio veštačku travu. Gledali smo da to budu turistička mesta kao što su Vrnjačka Banja, Srebrno jezero, Priboj, ali i veći gradovi kao što su Valjevo, Užice, Kragujevac, Kraljevo. Ovo su sve gradovi koji do sada nisu imali teren sa veštačkom travom. Sa velikim ulaganjem države u putnu infrastrukturu sve će biti bliže i dostupnije, a veoma brzo očekujemo i podelu za još gradova na Zapadu.

Foto: fsrzs

U mnogim stvarima FSRZS želi da ide ispred vremena, poštujući propise usklađene sa UEFA i FSS, predlažući nove inicijative.

- Mi smo na Zapadu već doneli neke naše interne kvalifikacije, koje će biti smernica za buduće liste koje se odnose na sportske radnike, sudije, delegate…Pored regularnosti i integriteta, odnosno infrastrukture, veoma je važno ulaganje u nove, mlade, školovane kadrove. Dolazi vreme smene generacija, moramo da stvaramo nove kadrove, trenere, sudije, delegate, sportske radnike. To ne znači da se odričemo iskustva, ljudi koji su dokazani godinama i potvrđeni u svom poslu, onih koji su 30 – 40 godina na fudbalskoj sceni. Uslovno rečeno, pomerićemo ih samo lestvicu niže, a od njih crpeti i dalje njihovo znanje i veliko iskustvo. Ono što je dobro u timu na terenu, neki spoj mladosti i iskustva, želimo i van terena, a sve za dobro fudbala. Edukacija je mnogo važna, mnogo godina i rada treba da bi se dobio kvalitetan sportski radnik.

VRATA SVIMA OTVORENA, VRAĆAMO PUBLIKU, NIKO NEĆE DA ULAŽE TAMO GDE NIJE SVE ČISTO

Ima jedna anegdota, predsednik i generalni sekretar FSRZS otišli su u jedno selo koje ima samo fudbalski teren, crkvu i prodavnicu.

Stariji meštani su bili u čudu, kažu prvi put se dogodilo da čelnici regionalnog saveza dođu u njihovo selo i pitaju ih za probleme.

- Bilo je više tih obilazaka, sednemo, pričamo sa ljudima. Isto poštovanje pokažemo svima, razgovaramo. Ovo rukovodstvo FSRZS otvorilo je vrata za sve klubove sa teritorije, bez obzira na rang takmičenja. Želimo da svi klubovi koji imaju bilo kakav problem, pozovu kancelariju, zakažu sastanak i dođu u „svoje prostorije“. Savez je institucija svih klubova, mi samo želimo da se spustimo među ljude, da od njih, baš od klubova opštinskog ranga, međuopštinskog i okružnih, dobijemo informacije o problemima. Oni su baza zonašima i srpskoligaškim klubovima. Lige smo skratili za 28 klubova, dobili smo kvalitet, čuvamo fudbal po selima. Generalno, mislim da smo se približili klubovima, da vraćamo poverenje u institucije saveza. Potvrda toga je i ogroman odziv i prisustvo novogodišnjem koktelu, predstavnika klubova i okružnih, opštinskih saveza. Moramo da kroz razgovore i normalnu komunikaciju dolazimo do rešenja, sigurno da i mi grešimo. Ali želimo sve da saslušamo i zajedničkim snagama donesemo prave odluke u korist fudbala i regiona. Ovde sam tri godine, uvek sam spreman da klubovi iznesu mišljenje o našem dosadašnjem radu. Da li smo napravili iskorak mislim da jesmo veliki, uvek sam spreman da sednem sa bilo kojim klubom i da se pogledamo, sa bilo kojim sudijom. Ono što želim ponovo posebno da naglasim, svako mora da shvati da bilo koji vid neregularnosti donosi svima veliki problem. Niko neće da ulaže tamo gde nije sve čisto, gde nema kvalitetne lige, gde nema publike. Mi smo uspeli da vratimo publiku na naše terene, biće je još više, verujem u to. Potvrda ovih reči su i sami klubovi, naši klubovi iz Srpske lige kada se pojave u Prvoj ligi veoma teško ispadaju. To je potvrda kvaliteta. Na kraju, ne bežimo ni od kritike, naprotiv, iz toga izvlačimo najbolje, uvek može bolje. Nismo ni sujetni, sigurno da i negde grešimo, ali smo uvek spremni za razgovor i naporan rad. Sve za fudbal i zbog fudbala u regionu, ali i na teritoriji cele Srbije – rekao je u ekskluzivnom intervjuu Nebojša Živanović, predsednik FSRZS.

Foto: fsrzs

POBEDA U LOZANI POTVRDA INTEGRITETA

Na velikom ispitu čelni ljudi FSRZS bili su u dva navrata, zbog tužbi Sportskom sudu (CAS) u Lozani. U tim trenucima sve je na ispitu, poverenje, poštenje, poznavanje propisa, ispravnost donesenih odluka, budućnost ljudi koji donose važne odluke za dobro fudbala u regionu i Srbije.

- U oba slučaja presuda je bila u našu korist – ističe Nebojša Živanović.- Nismo sumnjali, dobro poznajemo propise, verovali smo u pravdu i odluke koje smo doneli. Ne radimo selektivno, pravilnici važe za sve. Velika zahvalnost ide i na adresu eksperta za sportsko pravo, advokata Filipa Blagojevića. Pobedom u Lozani stekli smo sudsku praksu na koju se sada svi mogu pozvati kada dođe do spora po tom članu.

ZAPAD ČUVA SEĆANjE NA LEGENDARNOG SLOBODANA SANTRAČA

Vest koja je možda prošla ispod radara za širu fudbalsku javnost, a zaslužuje da je fudbalska Srbija memoriše – najveći fudbalski region čuva sećanje na legendarnog strelca Slobodana Santrača.

- Srpskom, ali nekad i jugoslovenskom fudbalu dali smo veliki broj asova, a čovek čiji su koreni iz Koceljeve ostavio je ogroman trag u ligi koja je nekada bila jedna od najboljih u Evropi. Nenadmašan golgeter, najbolji strelac u istoriji jugoslovenskog fudbala, sjajan fudbaler, kasnije selektor. Hteli smo da i zapadna fudbalska Srbija ima Memorijalni turnir, kao što Vojvodina ima sećanje na „Peru Jocića“, Beograd „Iliju Petkovića“…Uz odobrenje Nenada Santrača, Sanijevog sina, imaćemo, dakle, ove godine prvi Memorijalni turnir „Slobodan Santrač“ – ističe Nebojša Živanović.

RADUJKO I REFORME | NjEGOVA BORBA JE I NAŠA BORBA

Fudbalski savez Srbije doživeo je veliku smenu i promenu u septembru prošle godine, Branko Radujko je postao novi generalni sekretar krovne organizacije.

- Čovek koji je doneo ogromnu energiju, otvoren je da priča sa svima, ne selektuje sagovornike, odmah je pokrenuo talas sveobuhvatnih reformi u srpskom fudbalu. Verujem da će se i svi ostali regioni složiti, ovakvi ljudi su bili potrebni Savezu. Neko ko se bavi i rešava probleme, neko ko ima stalnu komunikaciju sa regionima, neko ko zna šta hoće za dobro srpskog fudbala. I to želi da sprovede. Rekao bih pravi čovek na pravom mestu, mnogi će reći u pravi čas. Imali smo nedavno dobar sastanak u Kragujevcu, veoma konstruktivan. U dosta stvari se slažemo, na istim smo talasnim dužinama, podržavamo njegovu borbu, jer to je i naša borba – rekao je Nebojša Živanović.

Foto: fsrzs

PODRŠKA STOJKOVIĆU, VERUJEMO U NOVE USPEHE ORLOVA

Kao član Izvršnog odbora FSS, Nebojša Živanović je dao glas za izbor selektora Dragana Stojkovića, zatim i podršku, a efekat su rezultati.

- Nemam argumente koji bi mi dali za pravo da osporavam ili kritikujem, kao što to čine pojedinci, uspehe selektora i reprezentacije. Voleo to neko ili ne ali činjenice govore da smo bili učesnici Svetskog i Evropskog prvenstva, prvi put posle 24 godine vezali dva najveća takmičenja, plasirali se u najjaču diviziju Lige nacija. I sada želimo, hoćemo, ja verujem i možemo, da se plasiramo na naredno Prvenstvo sveta. I što se mene lično tiče, a i FSRZS dok sam predsednik, reprezentacija će uvek imati bezrezervnu podršku bez obzira ko je selektor. Piksi i njegov stručni štab koji čine takođe velika imena, Stevan Stojanović, Nenad Bjeković kao direktor sportskog sektora…imaju našu punu podršku. Nadamo se novim uspesima reprezentacije već u martu protiv Austrije, zatim i u kvalifikacijama za Prvenstvo sveta u SAD, Meksiku i Kanadi.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Starsport

U KRAGUJEVCU BILO BURNO, ALI IZBORILI SMO SE

Ne krije prvi čovek najvećeg fudbalskog regiona da koristi svaki sastanak sa čelnicima FSS, naravno u pozitivnom smislu i tonu, da donese neki benefit za region(e).

- Imamo odličnu saradnju sa krovnom organizacijom, pogotovo sada dolaskom Branka Radujka na mesto prvog operativca FSS. Osetio sam u samom startu da idemo u istom pravcu kada govorimo o razvoju i reformama. Ali bilo je ranije i burnih sastanaka sa FSS, posebno jedan koji smo imali u Kragujevcu. Regioni su tada doneli odluke da neke pravilnike izmenimo radi boljeg funkcionisanja, tražili smo i povećanje prihoda od FSS prema regionima. Neko je bio protiv većeg dela izmena, pogotovo finansijskog dela, međutim tadašnji potpredsednik Branislav Nedimović je prelomio, podržao regione. I predsednik Dragan Džajić je bio da se pomogne regionima. Pa regioni su ti koji su Srbiji dali ogroman broj asova, sportskih radnika.

Foto: fsrzs

SARADNjA SA FSS NA VISOKOM NIVOU

Međusobno poštovanje i respekt, razgovor koji sve rešava, tolerancija i razumevanje, tako bi se u najkraćem mogla opisati saradnja FSRZS sa krovnom organizacijom, FS Srbije.

- Imamo odličnu saradnju sa predsednikom Draganom Džajićem i generalnim sekretarom Brankom Radujkom. Za tri godine nisam imao ni jedan nesporazum sa ljudima iz Saveza. Pohvalio bih administraciju, kabinet predsednika i generalnog sekretara, veoma ljubazni i uvek na usluzi, profesionalni. Verujem da je takva saradnja i sa regionima, poštujemo se, sarađujemo, nekada mimoilazimo u nekim stavovima i mišljenjima, ali na kraju i to je normalno.

Foto: fsrzs

