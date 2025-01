Posle pet sezona igranja u Milanu i devet u Seriji A momak iz Republike Srpske ostvario dečački san

Slušaj vest

Rade Krunić stigao je u Crvenu zvezdu tokom jeseni, pred kraj prelaznog roka, kao veliko pojačanje za Ligu šampiona. Fudbaler sa skoro decenijskim iskustvom igranja u Seriji A imao je nesreću da dođe nespreman. Baš zbog toga nije uspeo da pokaže svoj kvalitet i repertoar. Stvari su polako došle na svoje mesto pred kraj prvog dela sezone, a pravog Radeta Krunića, u svom elementu, navijači mogu da očekuju već od sledeće nedelje.

Govorio je Rade Krunić (31) u intervjuu za Kurir o raznim temama. Od onih aktuelnih, vezanih za Ligu šampiona i utakmicu protiv PSV Ajndhovena, do onih koje se tiču Milana, njegove porodice i ljubavi prema Crvenoj zvezdi, zbog koje je i pored velikog novca odbio da pređe u Partizan.

Na pravom mestu, u pravo vreme - Rade Krunić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

U poslednjih nekoliko godina niste imali zimske pripreme, pa kako biste opisali rad u Turskoj?

- Odradili smo zaista specifične pripreme, zbog kratkog vremenskog perioda. Morali smo da se prilagodimo kalendaru i rasporedu utakmica u Ligi šampiona, ali mislim da smo se dobro snašli, odigrali dosta kontrolnih utakmica. Smatram da su upravo ti mečevi najbolja priprema za sve nas - rekao je za Kurir Rade Krunić.

Koliko je ekipa spremna, jer je već u utorak čeka PSV u Ligi šampiona?

- Mislim da će utakmica pokazati koliko smo spremni. Sigurno da smo u zaostatku u odnosu na njih, jer su oni već u takmičarskom ritmu, iako smo mi imali prijateljske mečeve. Opet, pripreme su dobro odrađene i nadam se da ćemo pokazati da smo spremni za duel sa PSV.

1/15 Vidi galeriju Rade Krunić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Šta mislite, može li Crvena zvezda da prođe u nokaut fazu Lige šampiona?

- Veoma teško pitanje. Ako me pitate da li mislim da Zvezda može da osvoji devet bodova, onda je odgovor da! Tačnije, još šest u preostale dve utakmice. Što se tiče prolaza u narednu fazu takmičenja, mislim da je nezahvalno pitanje, jer ne zavisi sve od nas, zavisi i od drugih ekipa. S obzirom na to da se prvi put susrećemo sa ovakvim sistemom u Ligi šampiona, dosta je nejasnoća i upitnika. Na nama je da privedemo posao kraju, da odradimo preostale dve utakmice na najbolji mogući način. Nije sve u našim rukama, videćemo šta će se desiti.

Kad ste bili u Donjem Sremu pre jedne decenije, bili ste velika želja Crvene zvezde. Sećate li se toga?

- To je istina! Direktor Zvezdan Terzić i tadašnji trener Nenad Lalatović su me baš želeli u Crvenoj zvezdi. I ja sam u tom trenutku silno želeo da dođem u Crvenu zvezdu, ali to tada nije bilo moguće zbog mog nekadašnjeg kluba, koji nije bio u sjajnoj finansijskoj situaciji. Naravno bilo je teško klubovima da se dogovore, a meni su bile vezane ruke i nisam mogao ništa da uradim po tom pitanju. Sada, iz ovog ugla, mislim da je ovo najbolja moguća opcija, jer sam došao kao iskusan igrač, koji je igrao u inostranstvu dosta godina. Mislim da sam sada sigurno dorastao zadatku da igram u Crvenoj zvezdi. Došao sam u dobrim igračkim godinama, tako da bih se ipak odlučio za drugu opciju, koja se i desila, a to je da sam došao sada, a ne u neko drugo vreme. Naravno i tada kada sam bio igrač Donjeg Srema, imao sam veliku želju da dođem u Crvenu zvezdu i sigurno ni tada to ne bi bio pogrešan korak u mojoj karijeri.

Devet sezona igrali ste u Italiji, od toga pet u Milanu. Kakve emocije vas vežu za klub sa San Sira?

- Proveo sam dosta godina u inostranstvu, ali skoro sve u Italiji. Sjajna zemlja, sjajan fudbal i sigurno da mi to u neku ruku i nedostaje. Naravno, najviše emocija me veže za Milan, gde sam proveo najlepše trenutke u karijeri. Igrao sam za veliki klub, jedan od najvećih evropskih i svetskih. Ostao sam jako povezan s klubom, bivšim saigračima i svim ljudima, kao i navijačima. Zauvek ću ostati navijač Milana i uvek ću, kao što i dan-danas radim, pratiti svaku njihovu utakmicu.

Obostrano poštovanje - Rade Krunić i Stefano Pjoli Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Stefano Pjoli je nedavno rekao da se Milan urušio kad su vas prodali. Šta mislite o tome i kakvo iskustvo imate s njim?

- Imam sjajno iskustvo, zovem ga svojim fudbalskim ocem, jer smo imali sjajnu saradnju. Trener je za poželeti, bar iz mog ugla. Što se tiče njegove konstatacije, mnogo smo pričali o tome. On nije bio za to da ja odem iz kluba, ali jednostavno u karijeri ništa nije zapisano. Nekad ne možemo ni da utičemo na želje nas samih ili trenera. Uvek je tu bitnije neko drugo ili treće mišljenje. Sigurno da nisam otišao iz Milana jer je Pjoli to želeo, naprotiv on je silno želeo da ostanem, ali jednostavno tako se namestilo. Bila je najbolja opcija da odem iz kluba, jer sam nakon svih tih godina bio nezadovoljan nekim potezima uprave. Mislim da sam ja glavni krivac što sam otišao, jer sam na kraju to i želeo. Bila je to moja odluka. Pjoliju želim sve najbolje, veliki je trener i siguran sam da će nastaviti da radi na visokom nivou.

Igrali ste derbi protiv Partizana i pobedili u dresu Zvezde sa 4:0. Šta očekujete od naredna dva derbija u Superligi, a možda i jednog u kupu?

- Moj prvi derbi i odmah sjajna, visoka pobeda, da kažem u neku ruku i laka. Mislim da smo zaista nadmoćni u domaćem prvenstvu i da niko ne može da nam parira, bez lažne skromnosti. Naravno da isto to očekujem i u narednim derbijima, iako verujem da će se Partizan prikazati u boljem svetlu, da će se i pojačati. Dosta je promena iza njih. Sigurno da očekujem veći otpor, ali naravno da naše pobede ne treba dovoditi u pitanje, jer ipak smo mi Crvena zvezda! U ovom trenutku smo sigurno bez konkurencije, najbolji klub u Srbiji.

Koliko je za vas kao profesionalnog fudbalera važno porodično okruženje?

- Porodica, prijatelji, to su prebitne stvari, iako većina možda ne misli tako kad se gleda sa strane. Svi misle da je fudbalerima bitna samo ekonomska strana i da ih ništa drugo ne zanima. Siguran sam da fudbaleri treba da budu spremni fizički za utakmice, kao i psihički i mentalno. U svemu tome ljudi iz bliskog okruženja igraju veliku ulogu. Presrećan sam što imam dobru, zdravu i lepu porodicu. Naravno da mi to olakšava put ka dobrim igrama.

1/13 Vidi galeriju Rade Krunić Foto: Printskrin/Instagram

Nedavno ste i po drugi put postali otac. Želite li da vaš sin postane fudbaler?



- Da, postao sam otac i ćerkice, to mi je još jedan dodatni motiv da još bolje radim i trudim se za svoju decu. Što se tiče sina, ne bih previše uticao na njegove odluke. Supruga i ja ćemo pokušati da našu decu izvedemo na pravi put, normalan put, a čime će oni da se bave, to će biti samo njihova odluka. Ako me pitate da li imam želju da se moj sin bavi fudbalom, možda bih i voleo iz razloga što mislim da je fudbal, koliko god da oduzima dragoceno vreme i traži dosta odricanja i posvećenosti, opet veoma bitna sporedna stvar u životu. Stekao sam i dosta prijatelja kroz fudbal, postao sam i bolja osoba, bolji čovek. Mislim da je sport uvek generalno sjajna stvar za decu.

I za kraj, planirate li da ostanete do kraja karijere u dresu Crvene zvezde? I šta Zvezda uopšte predstavlja za vas?

- Potpisivanje dugoročnog ugovora mislim da je znak da bih voleo da ostanem do kraja karijere u Crvenoj zvezdi! I to je negde moj plan. To zavisi i od kluba, budućnosti, mojih igara i dosta nekih sporednih stvari. To ćemo da ostavimo da vidimo. Moja želja je da završim karijeru u Zvezdi, ali ne mogu da garantujem, jer ne zavisi samo od mene. Za mene Zvezda predstavlja život, san i za mene je to najbolji klub na svetu. Najsrećniji sam što igram u mom voljenom klubu - zaključio je Rade Krunić.