- Mislim da je to baš jednostavno pitanje, a takav će biti i odgovor. Zato što sam navijač Crvene zvezde! I to je jedini pravi razlog. Pričao sam o tadašnjim željama trenera Crvene zvezde i tadašnjeg, a i sadašnjeg direktora Zvezdana Terzića da me dovedu i nemogućnosti da se dogovore s Donjim Sremom. S Partizanom je bila totalno drugačija priča, jer su tada bili u dobroj finansijskoj situaciji i mogli su lako da se dogovore s Donjim Sremom. Ali ja sam bio problem, jer nisam želeo da idem u Partizan. Jednostavno, odgovor je - zato što sam navijač Crvene zvezde! Da sam to uradio, osećao bih se kao neki izdajica! Iako nikad pre toga nisam igrao za Crvenu zvezdu, to su neki moji snovi i nisam mogao da pređem preko toga - iskren je Rade Krunić u razgovoru za Kurir.