Mančester junajted veoma je blizu odluke da sruši Old Traford i da na njegovom mestu izgradi svoj novi dom sa 100.000 mesta za sedenje. Prema pisanju "Dejli mejla", čelnici Junajteda nadaju se da bi izgradnja novog doma "crvenih đavola" mogla da počne pre kraja 2025. godine, ako bude definitivno usvojen taj plan.

Sve će biti poznato do kraja aktuelne sezone, koja će u Premijer ligi biti okončana 25. maja i u kojoj Junajted ponovo neće biti šampion, kao što nijednom nije bio od 2013. godine.

Radna grupa u kojoj je između ostalih i klupska legenda Geri Nevil (49) utvrdila je da bi još jedno, deveto renoviranje Old Traforda, izgrađenog 1909. godine ograničilo broj mesta za sedenje na maksimalnih 87.000 mesta. Procena je da je to nedovoljno i zato će Junajted po svemu sudeći krenuti ispočetka - srušiće Old Traford i napraviće potpuno novi.