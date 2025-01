"Defanzivno smo bili dosta dobri, iako smo primili dva gola. Tu sam zadovoljan. Ofanzivno smo dobro organizovani, imamo ogroman prostor za napredak, ali to je stvar za koju je potrebno najviše vremena", rekao je trener Čukaričkog.

"Zadovoljan sam što su sva tri gola postignuta posle prekida. Naglašavao sam da imamo kvalitet u tom segmentu igre. Pre svega izvođače, ali i dobre skakače, to mora da nam bude oružje".

"Imamo fenomenalne napadače, to nije upitno. Oni će davati golove. To su ljudi koji su u "boksu" dobri", plus su tu Cvetković i Đorđević. I njih bi spomenuo, fenomenalni mladi momci. Sa napadačima nemam problema", rekao je Savić.