"Klub me nije 'ostavio', niti zaboravio. To je nešto što nikada neću da zaboravim. Osećam se kao da sam na neki način 'dužan' Vojvodini jer su konstantno bili uz mene. Želim da im se odužim za to na terenu. Znao sam da ću se vratiti i pravo da vam kažem jedva čekam da odigram meč u dresu mog kluba. Bog mi je bio najveći oslonac. Naravno, moja Vojvodina, porodica i lekari. Nije bilo lako proći kroz sve to, ali kada imaš takvu podršku, moraš da izađeš kao pobednik iz cele situacije", naveo je Bolingi, a preneo sajt kluba.