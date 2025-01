Slušaj vest

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio je o utakmici protiv PSV-a u sedmom kolu Lige šampiona.

Nakon šest utakmica Milojevićev tim ima tri boda i još uvek ima šanse za plasman u nokaut fazu.

Zvezda će protiv PSV-a igrati za vreme pauze u Super ligi Srbije, nakon povratka sa priprema u Turskoj.

- Malo je specifično i za nas, pripreme nas nisu zatekle, s obzirom na to da smo 24. devembra završili polusezonu, malo je bilo vremena za odmor. Nismo tokom leta imali sve igrače, pozitivno je što je smo sada u ovom periodu imali sve igrače, nije bilo odlazaka i dolazaka. Što se tiče priprema, specifične su, ne mogu da se setim kada smo igrali 21. januara, to je u našoj zemlji mrtav period. Nama su inače zimske pripreme bazične. a na nama je bilo da maksimalno u Turskoj iskoristimo vreme i da se fizički pripremimo, uigravamo. Odradili smo na najbolji mogući način, koliko će to biti fovoljno videćemo. Drugačije su prijateljske i takmičarske utakmice, odradili smo šta jesmo, videćemo protiv jakog protivnika sutra - rekao je Milojević i dodao:

- Mogu da kažem da imamo do kraja još dve utakmice, ajde da svrstamo u prvi deo za 2024. godinu. Nisam neko ko traži alibi i priča o nekim stvarima, ali je jedino ostao žal što nisam imao sve igrače, imali smo veliki broj povreda. Mimović, Glazer, Duarte, Ivanić... Svi imaju veliki uticaj na igru, nećemo se vraćati na to, bilo je šta je bilo, momci su maksimalno odradil sve.

PSV je u prethodnom kolu holandskog prvenstv izgubio od Cvolea.

- Sigurno smo pratili utakmice, kao i svih protivnika. PSV je fantastična ekipa, dolazi iz jake lige, u svim elementima i fazama igre su jako dobri. Možda im je početka bio slabiji, ali to nas neće zavarati i ne umanje njihov potencijal. Biće jedna zanimljiva utakmica, moje pitanje samom sebi je šta možemo da očekujemo od nas. Sa tog aspekta će biti zanimljvia utakmica. Pokazali su oni rezultatima da su ozbiljan ekipa, treba gledati kontinuitet, imaju kvalitet i potencijal da prevaziđu krizu.

Kaže da mu je jedna stvar bitna.

- Od početka Lige šampiona ono što je meni najbitnije i što pričam igračima je to da je svaka utakmica posebna. Igramo protiv različitih protivnika, sa različitim stilom, sistemom, na kraju i kulturom igranja. Do sada smo igrali sa svim različitim timovima, sutra nam stiže rival koji je u svim aspektima na visokom nivou. Najbitnije da mi dođemo do našeg maksimuma, igramo pred našom publikom, pozivam ih da dođu u velikom broju, biće hladno istina. Malo je čudan termin, ne sećam se, možda se stariji sećaju da li je neka utakmica bila u ovom terminu. Doći će rezultat koji dođe, ne razmišljam u ovom trenutku, uvek sam u razmišljanjima da nam je prva naredna utakmica najbitnija, da li u Ligi šampiona, da li u prvenstvu...

- Kod mene nema standardnih igrača, ne znam što se potencira to. Meni je jasno, vi gledate i pišete, ali moji igrači to znaju, biće izabrani oni koje ja sa stručnim štabom odaberem prema planu igre, taj sastav će da izađe. Taj sastav ne mora da bude najbolji sastav, ponavljam, sve sam time rekao. Kod mene su svi igrači standardni, to ko je standardan, ko će ići, dao dva tri dobra pasa... U ovom trenutku nisam načisto ko će izaći sutra.

O Silasu i Endijaju.

- Igrač koji dođe, ako sagledamo sve činjenice... Možda niste upoznati... Silas je došao u trenutku kada je pušten da ode iz Štutgarta, opet sa druge strane može biit šok za njega, dolazi u novu sredinu. Naravno mi smo takvi kakvi jesmo, tražićemo da od prve utakmice bude najbolji, da pušta kišu, jer je plaćen toliko. Nekome treba vreme, a mislim da se Silas adaptirao, ne samo on, nego i oni koji su isto došli. Ja sam strpljiv i drago mi je, o tome smo pričali kada sam stigao ja, bila je priča o Šerifu. Nekome treba kraće, nekome više vremena, ja sam strpljiv, mislim da se apsolutno adaptirao i integrisao u naš stil igre, i sa druge strane... Za sada je dobro i nadam se da će i u budućnosti pokazivati dobre igre.

Zanimljivo mišljenje o Nemanji Radonjiću.

- Radonjić ne može da bude nikad na svom maksimumu. On ako bude neće igrati za Zvezdu, igraće u Mančester sitiju, ili Real Madridu, ako pretpostavimo da su oni najbolji na svetu. Ako se slažete, ne znam, to je moje mišljenje.

Specifična je situacija Jung Vu Seola koji je na pripreme crveno-belih u Turskoj stigao sa služenja vojnog roka u Južnoj Koreji.

- Ne čitam novine, ne znam šta su drugi pisali, sa druge strane što se tiče Seola... Pa, znate kako, niej bio tu ali je radio, bio je u vojsci, nije bio u bilbioteci, imao je aktivnosti. Videćemo da li će da igra, u fizičkom stanju verovatno dobro puca, jer je rekao da su puno gađali. U dobrom je stanju ,dolazi iz različite kulture, profesionalac.

Dobio je i pitanje o šansama za prolaz u narednu fazu Lige šampiona.

- Ovo je takmičenje gde se borimo da ostvarimo ciljeve. Nama je bitna naravno naredna utakmica. Da li ćemo da prođemo ili ne, ne bavim se tim kalkulacijama, to su prazne priče i ne vode ničemu. U fudbalu ako ste maksimalno koncentrisani na utakmicu koja dolazi, sve ostalo su priče pre i kalkulacije posle toga. Nikad ništa nisam nikome obećavao, ali mogu da kažem da bih voleo da moja ekipa da sovj maksimum, videćemo da li će biti dovoljno ili ne - zaključio je Vladan Milojević.

