Najmlađi fudbaler na pripremama Vojvodine u Antaliji je Damjan Đokanović . On će poslednjeg dana januara napuniti 17 godina.

Damjan je ostavio sjajan utisak na pripremama i dobio dosta pohvala za sve što je uradio. Ključna karika u celom lancu je baza, a to je Omladinska škola FK Vojvodina .

– Rad u Omladinskoj školi Vojvodine je odličan! Sva deca dobijaju šansu i na njima je da se pokažu. Rezultat toga je što smo Borovina i ja ovde na pripremama, bez kvalitetnog rada u omladinskoj školi to ne bilo moguće. Siguran sam da je ovo najbolji put za svakog mladog igrača – počeo je priču Đokanović.

Dres ponosa „srpske Atine“ znači obavezu da se pobeđuje. Trener Lalatović to prenosi svim igračima, a Vošina deca sve već dobro znaju kada kroče u SC „ Vujadin Boškov “.

– Svi u našoj ekipi imamo to već usađeno od malih nogu. Ne postoji drugi izbor sem pobede, mi smo veliki klub i tako pristupamo svakom treningu i meču.

– Najviše sam dobio savete da igram brže i da se bolje pozicioniram. Na meni je da radim i šansa će kad-tad da dođe. Dao sam sve od sebe na utakmici, a smatram da sam mogao više da se nudim za loptu. Još mi malo fali tog samopouzdanja jer sam nov u timu, ali to će sigurno vremenom doći na svoje. Šef mi je pričao kako je on počinjao, on je isto sa 16 godina dobio šansu, i svi ti njegovi saveti mi mnogo znače.