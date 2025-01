"Ključna utakmica je danas bila. Pripremali smo se, radili smo, a to nas je koštalo – prekidi. Neverovatno je, jer nismo mogli da imamo veću i precizniju ekipu što se tiče prekida. Znali smo da PSV ima dosta kombinacija, dosta pomoćnih igrača, imaju De Jonga koji strašno igra glavom. Primili smo golove iz bloka. Sva tri bloka su napravili na našoj trojici igrača. Pričali smo da ne smeju da budu u bloku. Međutim, toliko olako smo to uradili da smo kažnjeni na najgori mogući način. Kada primite tri gola iz prekida, iluzorno je nešto pričati. Igrati u Ligi šampiona i primati ovako naivne golove je nedopustivo, ali to se desilo. Malo smo probali da se vratimo u igru. Sa tim igračem više, kojeg smo imali, probali smo da dominiramo i mislim da jesmo. Pokušali smo sa bočnim loptama prema golu. Imali smo još par šansi, ali je rezultat takav kakav jeste. Pre utakmice, u razgovoru sa igračima, imali smo veliku želju da napravimo nešto više od ovoga. Na kraju dana, ako primite ovakve golove, niste ni zaslužili da uradite bilo šta drugo", rekao je Milojević.