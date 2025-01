"Bilo je nekoliko duela sa De Jongom. Možda je trebalo da dobije neki lakat u leđa više, pa da onda malo bolje razmisli da li će opet da skoči. Sigurno, sve što smo izgubili danas izgubili smo na prekide. Toliko smo radili, fokus je bio na tome, videli smo na prethodnim utakmicama da stalno gađaju De Jonga. Našli su način da ga oslobode blokovima, a mi nismo našli rešenje da to zaustavimo. Utakmica je bila 99 odsto izgubljena u prvom poluvremenu. Falilo je koncentracije i malo sreće. Da smo postigli treći gol moglo bi se desiti svašta u poslednjih par minuta. Hvala navijačima što su došli da nas podrže", kazao je on.

"Idemo u Bern po pobedu. Sa njima imamo neke nerešene račune iz prošlosti. Ekipe se dobro znaju, hoćemo da se oprostimo od Lige šampiona na pozitivan način. Ceo utisak Lige šampiona je da smo tu, ali da nam malo fali. Ne protiv najjačih timova, ali protiv ostalih smo tu blizu, to su neke sitnice. Ako to popravimo mislim da Crvena zvezda može ozbiljno da se takmiči sa ekipama Lige šampiona. Ova sezona nam je iskustvo za ubuduće, mislim da ekipa ima visok potencijal", izjavio je on.