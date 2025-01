– Izašli smo u susret Viktoru, koji je već dugo u Čukaričkom. Zaslužio je to svojim odnosom prema klubu. Tražio je veću minutažu, nismo to mogli da mu garantujemo, ipak je došao i novi trener, pitanje je bilo koliko bi igrao. Stigla je ponuda Borca iz Banjaluke, kluba koji je igrao odlično prošle jeseni, između ostalog i u Ligi konferenciji. Verujem da će tamo imati više prostora i da će to iskoristiti na najbolji mogući način. Viktoru želim svu sreću u Borcu i u nastavku karijere – kazao je sportski direktor Brđana Vladimir Matijašević.