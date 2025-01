Nakon prvih 45 minuta golova nije bilo, a to je moglo da se promeni u 53. minutu, ipak, na svu sreću po bedogradski tim, Hajdin je bio pribran i sa svoje gol linije izbacio loptu.

Čukarički je najbolju priliku imao u 78. minutu, uspeli su Brđani da uzmu loptu rivalu i krenu u napad, Đole Ivanović je ušao u kazneni prostor protivnika i iskosa šutirao, ali je golman Dunajske Strede odlično intervenisao i odbranio udarac, lopta se odbila do Kabića koji je bio sam na "kreču", ali ni on nije bio dovoljno precizan, pa se mreže do kraja utakmice nisu tresle.