- Dok sam bio u Crvenoj zvezdi pripreme su bile kraće. Ovde provodimo mesec i po dana na treninzima, a u Zvezdi je to trajalo 20 dana, možda malo duže. Inače, proces je sličan, radimo na fizičkoj pripremi, pa na taktici igre. Sa Zvezdom sam išao u Antaliju, u Tursku, ali ovde stalno menjamo lokacije, nekad je to Abu Dabi, a sad Doha - počeo je intervju za sajt Zenita Strahinja Eraković.



- Svi su čuli mnogo dobrih stvari o klubu i o Sankt Peterburgu kao gradu. Mnogi tamo nikada nisu bili, a ja kažem da se to rečima ne može opisati. Morate doći i sami se uveriti o kakvom se gradu radi. Ovo kažem u Srbiji i svuda. Sankt Peterburg je najlepši grad u kome sam ikada bio! Ne zato što živim tamo i želim da kažem nešto lepo, već zato što je zaista tako. Sankt Peterburg je najbolji grad koji sam ikada video. Pitaju me za rusko prvenstvo i kako to sada izgleda. Jedan moj prijatelj iz reprezentacije navija za Zenit, ali i mnogi drugi igrači. Ne govore to otvoreno, ali znam da mnogi podržavaju Zenit - poručio je Strahinja Eraković.