- Iz istog smo kraja sva trojica. Zanimljivo, svima nam je prvi trener bio Vojkan Rakić , u selu Radinac, okolina Smedereva. Nije da se Rakić profilisao za rad sa napadačima, niti je to moguće u doba kad smo svi bili baš mali, nego se namestilo da igramo istu poziciju. I ja se pitam otkud to, u čemu je tajna. Evo, ni sam ne znam. Ne mogu reći da je slučajnost. Iz istog smo kraja, na tri minuta peške jedan od drugog, može da se kaže da smo komšije - otkrio je za portal Mocartsport Dušan Jovanović.

- Želi Mitrović da mi ukaže na sitnice u igri, fore i cake koje mi pomažu. To su detalji na koje ljudi maltene ne obraćaju pažnju, a tiču se, na primer, postavljanja, što mi kasnije omogućava da budem korisniji u napadu. Posebno me oduševljava što je pristupačan, rekao je da mogu da ga pozovem bilo kad i za bilo šta. Ne želim da ga smaram svakodnevno, ali svaki put kad osetim potrebu da ga kontaktiram znam da je tu za mene i da će savet biti koristan. Svestan da će javnost moj budući učinak posmatrati kroz njegovu prizmu, naravno da želim da me navijači porede sa Mitrovićem, to mogu samo da shvatim kao kompliment, jer je u pitanju najbolji napadač u istoriji naše zemlje i drago mi je što će praviti paralele sa takvim centarforom.