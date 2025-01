A onda, na scenu je stupio reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović . On je u 88. minutu zatresao mrežu protivnika, ali je njegov gol poništen zbog minimalnog ofsajda, a potom je asistirao Čukuezeu za gol u 95. minutu. Odlično se snašao sjajni defanzivac i prosledio loptu do saigrača kojem nije bilo teško da je pošalje u mrežu rivala.

"Iskreno, ovo su stvari koje se dešavaju na terenu: nesporazum između nas dvojice, mnogo nam je stalo do ovog meča. Adrenalin je bio prilično visok i raščistili smo stvari – jednostavno nismo razumeli nešto između nas. Mi smo to sredili, neće biti ni prvi ni poslednji put da se ovako nešto desi. To je uobičajeno u fudbalu. I ja se izvinjavam jer to nije lepa stvar. Najvažniji je tim i preokret koji se desio i naša pobeda", rekao je mirnije glave Kalabrija.