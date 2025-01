Kao što se zna fudbaleri Crvene zvezde zatvoriće ovosezonsko učestvovanje u Ligi šampiona gostovanjem u Švajcarskoj, sutra od 21.00 čas. Biće to najverovatnije i poslednja utakmica Šerifa Endijaja u crveno-belom dresu. Naime, engleski Votford uputio je zvaničnu ponudu Crvenoj zvezdi vrednu 10.000.000 evra, što je klub sa Marakane u načelu i prihvatio.

Sada ostaje samo fudbaleru iz Senegala da dogovori lične uslove , platu i dužinu ugovora sa Votfordom. Prema saznanjima Kurira, Endijaj želi da dogovori veću platu od one koju je imao u Ljutice Bogdana 1A. Radna obaveza ne bi trebalo da bude problem i sa te strane Votford želi što pre da potpiše napadača Crvene zvezde. Da podsetimo, do pre nekoliko dana zvanična ponuda francuskog Remsa vredna 8.000.000 evra bila je veoma interesantna klubu i napadaču, a onda je u celu priču ušao engleski Votford.

Ukoliko dođe do realizacije transfera Šerifa Endijaja u Votford i to za sumu koja se pominje, a ona iznosi 10.000.000 evra, to će biti jedna od najboljih poslovnih transakcija FK Crvena zvezda. Najviše zbog toga što Šerif Endijaj nije mlad fudbaler, pošto ima 29 godina, a i finansijski će se isplatiti crveno-belima, pošto je Senegalac kupljen u leto 2023. godine od turske Adane za 4.000.000 evra.