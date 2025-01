- Imao sam veliki osećaj sramote, naročito tokom svojih tinejdžerskih godina. Nisam otkrio roditeljima da sam gej do svoje 21. godine, prijateljima do svoje 25. godine. Moja seksualnost nije jedina stvar koja me je dovela do tog stanja. Ali ne mogu da ispričam autentičnu priču ako ne kažem da sam gej, i da sam imao dosta problema da sakrijem to. Krio sam svoja osećanja kao mladi sudija, i krio sam svoju seksualnost takođe, što je dobra stavka za sudiju, ali očajna stavka za ljudsko biće. I to me je dovelo do celog toka ponašanja - rekao je Kut i dodao: