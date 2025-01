Marko Kerkez za kratko vreme ostavio je trag u Partizanu, ali ne zbog svojih partija na terenu već zbog dešavanja van istog. Tek 30 minuta skupio je Kerkez u crno-belom dresu i to na meču protiv Jedinstva sa Uba u Humskoj i to je bio povod da se u Partizanu žestoko zarati i to na relaciji uprava - trener.