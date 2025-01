Ako se to desi, Siti će ostati sa samo jednim bodom na 15 kola do kraja Premijer lige i veliko je pitanje da li će uspeti da izbori opstanak. Podsetimo, Mančester siti se suočava sa više od 115 optužbi za kršenje finansijskih pravila.

- Ne očekujem da će oni ispasti iz lige. Mislim da će doći do velikog oduzimanja bodova, pretpostavljao sam ranije da će ići i do 50. Ali, tada su oni bili na vrhu Premijer lige. Sada mislim da bi oduzimanje bilo negde između 20 i 40 bodova, i verovatno embargo na transfere tokom leta. Očekujem da budu kažnjeni, ali to će biti pobeda Mančester Sitija i pobeda za Premijer ligu, pošto će to biti najveći odbitak bodova koji su ikada imali, ali neće biti toliko snažan da zaista destabilizuje klub. Embargo na transfere mislim da je skoro garantovan, jer se mora obezbediti određeni nivo sportskih sankcija - rekao je Vilson.