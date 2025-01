Vest da je legendarni Rađa Naingolan (36) bivši as Rome, Kaljarija i Intera, uhapšen zbog učestvovanja u švercu kokaina šokirala je svet fudbala.

Legendarni vezni fudbaler i bivši belgijski reprezentativac, skoro je potpisao ugovor sa Lokerenom, klub iz druge lige Belgije. On je odigrao jednu utakmicu za fudbalski klub Lokren, gde je uspeo da postigne pogodak, posle čega je priveden.

Ovo nije jedini fudbaler koji je osuđen za šverc droge, jer je pre godinu dana to uradio Kvinsi Promes.

Holandski fudbaler koji je zajedno sa bivšim reprezentativcem Srbije harao Evropom sa Ajaksom, optužen je sudom u Holandiji na šest godina zatvora. On je osuđen zbog pokušaja ubistva rođaka i pomaganja u švercu 1,370 kilograma kokaina iz Brazila preko luke Antverpen u Holandiju. Bivši igrač Ajaksa, trenutno se nalazi u Saudijskoj Arabiji gde igra za niželigašnji klub, dok čeka potvrdu o deportaciji u Holandiju, gde će i zvanično biti priveden. On je u međuvremenu ušao u vezu sa američkom reperkom DreamDoll, posle čega je i sam napravio rep pesmu, u kojoj je ismevao hapšenja i opužbe iz Holandije.

Na aeodromu u Londonu kod njega je pronađen kanabis, posle čega je uhapšen i optužen za pokušaj šverca droge. Sve se dogodilo posle sletanja u Englesku, bivši fudbaler Arsenala je sa dve žene uhapšen na aeodronu, gde je policija zaplenila dva kofera sa 60 kilograma kanabisa. Njega je legendarni Arsen Venger u prošlosti opisao, kao izuzetno kvalitetnog fudbalera. On je karijeri igrao za Arsenal, Ipsvič, Kvins Park Rendžers, Bristol Siti, prošao je kroz sve mlađe kategorije Engleske. Sad mu preti zatvorska kazna od 14.godina.

Navodno Kovačević je detalje o njihovim poslovima pričao u društvu, sve je ovo došlo do Raula koji se tada nalazio u zatvoru zbog optužbe o nameštanju utakmica. Srpski fudbaler je dobio opomenu na pravoslavni Božić 7. januara, ispred svoje zgrade.

Darko Kovačević nalazio se u kolima, kada se napadač dovezao do njega, koji je zatim prišao srpskom fudbaleru, a Kovačević je u poslednjem trenutku reagovao i spasio svoj život. Španski i grčki mediji tada su pisali da njihov sukob datira još iz vremena kada su bili u Olimpijakosu.

Raul Bravo ubrzo se oglasio povodom ovog slučaja, gde je istakao da on nema nikakve veze sa ovim.

- To sam već jednom rekao, moj odnos s Darkom je sjajan. Njihove optužbe su potpuna izmišljotina, ludilo. Pričao sam s Darkom, nazvao me dva dana nakon toga i znao sam da će se nasmejati na takve gluposti. Priznao je da mu se porodica boji i da ne zna zašto se ovo dogodilo. Rekao sam mu da ostane miran.

Legendarni španski napadač, brazilskog porekla 2020. godine bio je osuđen na šest meseci zatvora. Bivši fudbaler Atletiko Madrida, Čelsija, Brage, Selte, Vulverhemptona... optužen je, da je oštetio budžet Španije za 1.100.000 evra jer nije prijavio svoj transfer, takođe optužen je i za utaju poreza od 3.000.000 evra. On se dogovorio sa španskim sudom da mora da plati 36.500 evra umesto zatvorske kazne. Brazilac koji je igrao za Španiju morao je takođe da plati i dodatnih 543.208 evra, kao kaznu.

Sadašnji fudbaler Al Nasra, u to vreme pohvalio se kako je kupio Bugati za 16.500.000 evra, dok u kolekciji ima još 11 skupocenih automobila. Sve ovo podiglo je sumnju španskih vlasti, u vezi plaćanja poreza.

Portugalac je pre četri godine na sudu u Madridu, osuđen na 23 meseca zatvorske kazne, kao i da mora da plati 18.800.000 evra. On je na sudu priznao da je utajao porez, posle čega je prihvatio kaznu. Međutim on je poput Diego Koste, izbegao zatvor jer je platio sebi klauzolu u visini od milion evra, plus da će u roku od dve godine isplatiti sav porez.