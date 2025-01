Podsetimo, Savo Milošević je do skoro bio šef stručnog štaba Partizana, a iz Humske je otišao posle nesporazuma sa upravom i to zbog jednog od igrača, Marka Kerkeza, novog igrača Arisa. On je ubacio Kerkeza u igru protiv Jedinstva sa Uba, čelnici crno-belih su reagovali, a posle rasprave Milošević je napustio Humsku.