“Huligani su tako došli iz Pariza bez ulaznica, a rizični navijači iz Štutgarta i Sent Etjena, pokušavali su celi dan da špijuniraju mesta gde su boravili francuski huligani“.

Policija je morala da interveniše kako ne bi došlo do sukoba navijača, a huligani će u pritvoru biti do četvrtka, „kako bi se izbegli ozbiljni ekscesi do kraja susreta”.