''Svi u državi sanjaju o danu kad će se to ostvariti, a prilično sam siguran da to možemo i da postignemo.

Plasman na Mundijal sa Crnom Gorom učinio bi me posebno ponosnim i uporedio bih ga sa ovim osećajima", objasnio je Prosinečki.

''Definitivno, to bi bila najveća stvar koju sam uradio u trenerskoj karijeri. Crnogorci su hrabar narod, nikada neće odustati. U ovom trenutku mi je najveća motivacija to što Crna Gora do sada nije igrala na velikom takmičenju. Kao osoba, oduvek sam bio optimista. Uvek verujem da su velike stvari dostižne'', naglasio je Prosinečki.