- Nije ovo bilo nikakvo kasno buđenje, nego su to sve ale. Najviše žalim za Milanom jer je Zvezda mogla da ih dobije. I Zvezda je tu bila i pokradena - rekao je Rade Bogdanović gostujući na "Euronews-u", pa se osvrnuo i na Gelora Kangu koji je bio čovek odluke protiv Jang Bojsa:

- Ja lično Kangu ne volim zato što mislim, iako je dao fenomenalan gol sa tehničkog aspekta, to je bilo remek delo, da Zvezdi treba boljeg igrača na toj poziciji za veća dela. Ako ćemo se zadovoljiti da pobedimo Jang bojs sa Kangom, što je dobro, to je okej, ali za velika dela, za utakmice koje sam ja gledao kao protiv Monaka, kad dođu jači igrači i ne daju da se okrenete, to je već druga priča.