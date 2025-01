- Ne bih sad u ovom trenutku o kadrovskim rešenjima. Definitivno, vidim i kroz vaša pitanja, stalno provejava reč problem. Ja bih to preformulisao u izazov. Sve su to neke okolnosti koje nam se dešavaju. Naše je da ne kukamo, i da izvučemo maksimum. Ono što bih ja voleo, a što je Danko Lazović rekao, je da navijači Partizana prepoznaju trenutak kada treba da podrže klub. Ne zbog mene, ne zbog uprave, nego zbog ove grupe igrača, i zbog kluba kao takvog. Ja bih to uporedio kao ljubav prema detetu. Znate da dete i kada radis stvari naopako, nećete ga gurnuti dublje, nego ćete mu iskritikovati ga, a onda mu pružiti podršku da izađe iz problema. Mi bi voleli da navijači prepoznaju trenutak, i da svi koji dođu, donesu tu pozitivnu energiju koja bi pomogla nama da izguramo stvari kako treba.