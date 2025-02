Trener kluba iz Bačke Topole kaže da su crveno-beli favoriti, ali da se njegov tim neće predati

Slušaj vest

FK TSC bio je najprijatnije iznenađenje na srpskoj fudbalskoj sceni 2024. godine. Posle osvajanja drugog mesta u Superligi, ekipa iz Bačke Topole izborila je nokaut fazu Lige konferencije i zakazala duel protiv poljske Jagjelonije. Klub je bio u krizi, a onda je na sever Srbije stigao trener Jovan Damjanović i sve je krenulo nabolje.

Prihvatili su sve ideje novog šefa struke fudbaleri TSC, a mladi trener odradio je sa ekipom pripreme u Turskoj. Danas u Bačku Topolu dolazi Crvena zvezda, na programu je veliki derbi. O toj utakmici, ali i o sistemu u TSC, ambicijama i ciljevima, svojoj karijeri, govorio je za Kurir Jovan Damjanović (42).

Evropa sve pokaže - Jovan Damjanović Foto: Starsport

Koliko ste zadovoljni urađenim na pripremama u Turskoj?

- Dosta, baš dosta. Imali smo kvalitetne protivnike. Odigrali ozbiljne utakmice protiv Austrije iz Beča, Maribora i Zaglebja. Bilo je dobrog fudbala, a to je najvažnije, kao i da nije bilo povreda, te da su se igrači zdravi vratili iz Antalije - raportirao je Damjanović.

Klub su napustili Ifet Đakovac i Aleksandar Ćirković, važni igrači. Koliko će biti teže bez njih?

- Bitni fudbaleri za TSC, obojica. Plus, Nemanja Petrović je povredio koleno, izgubili smo ga do kraja sezone. Ali, to je što je. Moramo da idemo dalje. Problematicno je i što Saša Jovanović nije uspeo da se oporavi od povrede. Bez njega smo od početka sezone. Kad odu igrači poput Đakovca i Ćirkovića to treba nadomestiti. Klub je morao da zaradi. Videćemo... Imamo zanimljiv igrački kadar. Za mene kao trenera, tek sada slede izazovi.

Došao je Miloš Degenek, očekujete li još nekoliko pojačanja?

- Imamo određene mogućnosti. Trudimo se da ne dovodimo igrače da popunimo broj, već one koji mogu odmah da pomognu. Miloš je bio prvi i važan izbor za nas, s obzirom na karakter i karijeru koju ima iza sebe. Očekujemo od njega da prezentuje sve ono što je on, kako ljudski i karakterno, tako i igrački s obzirom na veliko iskustvo koje ima.

1/9 Vidi galeriju TSC Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Koliko može TSC u Ligi konferencije protiv Poljaka?

- Kao trener imam dva puta. Jedan je rezultatski, želimo da prođemo dalje. Drugi je da se predstavimo dobro u Evropi, da igramo kvalitetan i moderan fudbal. Poštujemo Jagjeloniju, šampioni su države, a Poljska je ozbilja zemlja. Bili smo skromni dosad, jer je to bio jedini put da dođemo do rezultata u Ligi konferencije. I tako smo se penjali, korak po korak. Arogancija nam neće pomoći, sve moramo da zaslužimo. Hoćemo do kraja da uživamo u ovome, u Evropi. Sve ono što smo radili tokom jeseni, daje nam veru da se možemo takičiti sa Jagjelonijom.

Koji je cilj TSC u Superligi? Platili ste danak igranja u Evropi.

- Tu smo, na dva, do tri boda od naših ciljeva. A, to je da budemo među četiri ekipe. Kad sam došao bili smo 11. ili 12, ali smo se podigli. Momci su bili otvoreni za nove ideje i to nas je nagradilo. Uradili smo neke istorijske stvari za klub, koje će ostati zauvek. Ostali smo konkurentni u prvenstvu, verujem da ćemo ostati u vrhu srpskog fudbala. Podmladili smo tim, imali smo četiri omladinca i jednog kadeta u Turskoj. Lepo se razvijaju ti momci, oni su budućnost kluba.

Kako je raditi u TSC? Kako vam izgleda klub?

- Moram reći da sam zadovoljan. Imao sam sreću da dođem u klub koji promoviše vrednosti, za koje kao čovek i trener živim. Lepa je atmosfera, kultura na visokom niovu, poštovanje, infrastruktura na evropskom nivou. Ljudi koji vode klub funkiconišu na način, da uvažavaju svakoga ko radi. Kako sa sportskog, tako i sa aspekta čoveka. Malo je šira slika od pobede i poraza. Nije motiv samo dobiti i izgubiti, već shvatiti šta nam fudbal uopšte donosi. Prija mi rad ovde i sve što nosi TSC. Imam maksimalnu podršku od prvog dana, iako sam došao u nezgodnom momentu jer smo igrali Evropu i Superligu. Svi čelnici kluba, ali i igrači stali su iza mojih ideja, a priznaćete da se to ne dešava baš često.

Zvezda je ispit za TSC - Jovan Damjanović Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Danas u Bačku Topolu dolazi Crvena zvezda. Šta očekujete?

- Zvezda... Svaka čast na svemu što su uradili u Evropi! Uzeli su šest bodova u Ligi šampiona, mi sedam u Ligi konferencije. Imamo ogroman respekt prema njima. Da vam kažem, mi smo pobedili Lugano, igrali egal sa Sankt Galenom, a ta dva kluba su ispred Jang Bojsa u Švajcarskoj. Imamo našu snagu, nešto što nam daje veru da i u ovoj utakmici budemo konkrentni. Zna se ko je favorit, ali voleo bih da uživamo u dobrom fudbalu, kao što je bilo na Marakani. Da to bude prava evropska utakmica.

Ima li nekog sentimenta prema Zvezdi, jer ste prošli sve omladinske kategorije kluba, a nikada niste dobili pravu šansu?

- Ha, ha, ha... Mene vežu samo lepe uspomene za Marakanu. Proveo sam 11 godina tamo, moj sin je od svoje desete u klubu. Tamo su mi koreni, tamo sam proveo svoje detinjtsvo. Sa te strane to je prirodno, normalne i lepe emocije. Bila je mnogo velika konkurencija u moje vreme, pa je moja karijera otišla u drugom smeru. Igrali su Goran Drulić, Mihajlo Pjanović, Branko Jelić... Ostajali su igrači do svoje 25. ili 26. godine. Nije baš bilo prostora za mlade, kao sada. Nije se namestilo da dobijem priliku u prvom timu. Trenirao sam, osetio šta je Zvezda i to je za mene bila nagrada - zaključio je Jovan Damjanović.