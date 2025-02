- Sećam se jedne epizode, trener je bio Nenad Starovlah, mnogo dobar tip. Čita on "Žurnal", tamo piše za mene, za veliki novac koji daju Arsenal i Ajaks... I pita me čovek, šta ću ja u Nikšiću. Meni smešno, mislim samo kako da se vratim u Zvezdu. E, to svoje iskustvo danas koristim kako bih pomogao mladim igračima.