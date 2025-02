Čukarički je bio bolji rival na startu meča, ali nije bilo izrazitih prilika. Osim one u 12. minutu, kad je posle sjajnog duplog pasa Tufegdžića i Tedića ovaj prvi došao u situaciju da šutira, učinio je to iskosa sa desne strane sa šest metara, ali je Stamenković imao vremena da se dobro postavi i odbrani taj udarac.

Do kraja prvog poluvremena Brđani su uglavnom imali loptu u nogama, ali je do izgledne prilike stigla Mladost, posle centrašuta sa desne strane bivši igrač Čukaričkog Dilan Ortiz je šutirao glavom sa deset metara iz vrlo dobre pozicije, ali preko gola Kaličanina. Imao je i domaćin dobru priliku u 41. minutu, Miladinović je šutirao iskosa sa leve strane, ali je Stamenković uspeo da odbrani.

Iznenada su Lučanci došli do prilike u 68. minutu, Ortiz je šutirao iz okreta sa 15 metara, ali je odbrana Čukričkog to izblokirala u poslednjem trenutku. Dugo se čekalo na novu priliku, sve do 87. minuta, kad je sa 18 metara snažno šutirao Matijašević, ali je Stamenković ponovo bio na visini zadatka.