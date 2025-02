Odigrao je tek pet utakmica pre nego je pokidao ligamente. No, to nije uticalo na finansijski aspekt, pa je sa sobom poneo 90 miliona zelenih novčanica.

Na stadionu Vila Belmiro je imao službeno predstavljanje i to pred desetinama hiljada navijača Santosa, koji su igraču spremili nezaboravan doček. Nejmar je zbog toga pustio i suzu.

A on, iako se činilo da je u slobodnom padu kada je karijera u pitanju, na treninge stiže helikopterom. Da li će tako biti do kraja sezone, do kada mu važi ugovor, ostaje da se vidi.