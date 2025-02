- Nisam znao kakva ću finansijska prava imati u Arsenalu, saznao sam to tek pri potpisivanju ugovora. Kada sam kasnije bio povređen, do mene je došao jedan važan čovek u Arsenalu i ispričao mi kako su izgledali pregovori oko mog transfera. U tim je pregovorima, rekao mi je da je Zdravko Mamić mene hvalio kao igrača, govorio da sam njegov sin i da dobro paze na mene. Upitali su ga onda zašto me naziva sinom i toliko hvali kada je u pregovorima smanjio moju platu u korist Dinama, mislim za dva miliona evra, odnosno za 500.000 evra svake godine - počeo je priču Eduardo, pa u dahu nastavio:

- Kada sam potpisivao ugovor s Mamićevom agencijom, tada još nisam dobro znao hrvatski jezik, nisam ni čitao šta piše u ugovoru i tek sam kasnije, nakon što sam 2007. godine prešao u Arsenal, detaljno proučio taj ugovor. Tamo je pisalo svašta, pa tako i da u slučaju moje smrti sve pripada njemu, konkretno Zdravku Mamiću, da on ima pravo na deo mojih primanja do kraja moje karijere - otkrio je on.

- Ja sam tada bio van kluba, i to zato ne stoji. Ja sam tada bio njegov otac. To je građanski ugovor, to je investicija. Jeste li ikada čuli da se mlada osoba brine o starijoj, a ova potpiše da će joj ostaviti sve kada umre? To je bio veliki rizik. Uložio sam u mnogo igrača, a da nisu uspeli. Izgubio sam novac, ali to je rizik posla... To je privatno ulaganje, to nema nikakve veze s menadžerskim ugovorom. Ugovor je doživotan, ali fudbalski doživotan, a ne do starosti i štapa. Ja nikada nisam imao Fifinu licencu. Bio sam investitor, ulagao sam. Zar bi trebalo da se stidim što sam uložio u mladog čoveka i onda tražio povrat investicije?