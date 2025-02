- Verujem da sam najbolji igrač u istoriji fudbala, niko nije bolji. Brojevi to govore, ja sam najkompletniji fudbaler koji je ikada postojao. Ljudi mogu da vole Mesija, Maradonu, Pelea... i poštujem to, ali ja sam najkompletniji. Brojke to potvruđuju. Nikada u istoriji fudbala nisam video boljeg od sebe i govorim istinu iz srca. Brz sam, jak, dajem golove glavom ili levom nogom. Niko nije bio kompletniji od mene. Ja sam najbolji u istoriji, zaista verujem u to - rekao je Ronaldo.