U prvoj utakmici, odigranoj 14. januara po gustoj magli, pred oko 60.000 gledalaca na „Old Trafordu", Zvezda je povela pogotkom Tasića u 35. minutu, ali je domaći tim nadmoćnost u drugom poluvremenu krunisao golovima Bobija Čarltona u 63. i Kolmana u 71. minutu. Naš tim je sačuvao rezultat 1:2 samo zahvaljujući fantastičnim odbranama „Crnog pantera", odnosno Velikog Vladimira Beare. Ipak, manjak od samo jednog gola ulivao je nadu crveno-belima da mogu da iznenade i savladaju Mančester Junajted u Beogradu. Tim pre što je i legendarni Mat Bezbi ocenio da „ Crvena zvezda ima dobar tim, koji sjajno igra na svom terenu, i da Mančesteru nikako ne bi odgovaralo da se igra po snegu i mrazu". Engleski šampion stigao je u Beograd 4. februara, a utakmica se igrala sutradan u 14.45 časova. Kapije stadiona JNA bile su otvorene tačno u podne i vrlo brzo tribine su bile ispunjene do poslednjeg mesta. Stative su, da bi se dobro videle zbog snega koji je bio na terenu pre utakmice, bile ofarbane crnim prugama.

Navijači Crvene zvezde, međutim, već u prvih pola časa igre doživeli su pravi „hladan tuš". Zahvaljujući greškama domaćih fudbalera Mančester Junajted je poveo sa čak 3:0 i na pomolu je bila rezultatska katastrofa. Već u 2. minutu Tejlor i Vajolet su uzeli loptu Mitiću i Vajolet postiže prvi gol. U 30. minutu Čarlton oduzima loptu Kostiću i pogađa mrežu, a samo minut kasnije Spajić je u gužvi pred golom Crvene zvezde loptu kratko odbio do Čarltona koji je po treći put savladao Bearu.

Posle opšteg sumornog raspoloženja na stadionu je u drugom poluvremenu zavladala prava euforija, pošto je Zvezda odigrala čudesno drugo poluvreme, stigla do izjednačenja, pa i stvorila nekoliko šansi za pobedu! Preokret u igri najavio je već u prvom minutu nastavka Bora Kostić, koji je snažnim udarcem iznenadio golmana Harija Grega. U 50. minutu penal za Zvezdu! Tasić kreće da izvede najstrožu kaznu i - smanjuje rezultat na 2:3. U tom trenutku navijači Zvezde kao da osećaju da njihov tim ima snage da napravi totalni obrt i čak se plasira u polufinale. Ambicije rastu kad Bora Kostić postiže izjednačujući pogodak. Nažalost, iako je do kraja utakmice ostalo još malo vremena, a Zvezda nastavila da juriša, bio je to poslednji pogodak na utakmici. Ukupnim rezultatom 5:4 Mančester Junajted se plasirao među četiri najbolja tima u Kupu šampiona.