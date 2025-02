- Kada igrate protiv Partizana svi znate da je to veoma teška utakmica. Kada je ranjiv, onda je Partizan najopasniji. To je veliki klub, sa bogatom tradicijom, koji ima sjajan tim. Analizirali smo utakmicu protiv Spartaka i Partizan me je iznenadio, jer je odigrao veoma dobro. Pri rezultatu 0:0 su propustili tri stopostotne šanse, posle su primili ta dva gola, ali posle nastavili da stvaraju prilike, sigurno su imali 5-6 koje je bilo teže promašiti nego dati. To pokazuje da moramo da budemo oprezni pred ovaj meč. Iako Partizan ima određenih problema, ali ima sjajne igrače. Ako budemo igrali kao u prvom poluvremenu u Kruševcu, onda nemamo čemu da se nadamo. Ako odigramo kao drugo poluvreme možemo da se nadamo dobrom rezultatu. Falila nam je ta jedna utakmica protiv Rubina od 90 minuta sa priprema, koja je odložena zbog nevremena, tako da nam nedostaje jedan ovakav meč - rekao je Lalatović i dodao: