Dalmatinac ne menja lako svoje stavova i mišljenje

Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler Tonči Kukoč ponovo je ustalasao duhove u susednoj Hrvatskoj. Opet je govorio pozitivno o Srbima i to bez ustezanja, što baš i nije naišlo na odobravanje u komšiluku.

Tonči Kukoč rođen je 25. septembra 1990. godine u Splitu. Karijeru je počeo u Hajduku, ali je najbolje trenutke u karijeri imao igrajući za bugarski CSKA iz Sofije, te italijansku Brešu i mađarski Honved. Zbog nezgodnog temperamenta i naravi nikada nije igrao za A reprezentaciju Hrvatske, mada će svi reći da je imao kvaliteta da popuni mesto levog beka.

Priča šta misli - Tonči Kukoč Foto: Printskrin/jutjub

Pre tri godine Tonči Kukoč rekao je da su Srbi uvek više pomagali od Hrvata:

- Srbin mi je pomogao više nego Hrvat! Ne libim se to da kažem! Kad sam došao u Brešu dočekao me Marko Mitrović, odveo me kući i nije mi dao da idem u hotel. Kad sam došao u Mađarsku, tamo su bili Đorđe Kamber i Filip Holender, zagrlili me. Kad sam došao u CSKA bio je Nemanja Milisavljević... Nisam ja došao do njega, on je došao do mene! Kaže "brate, dođi, evo tu..." Tri, četiri ili pet Hrvata u inostranstvu, to je suicid!

I danas stoji iza te izjave.

- Igrao sam u Honvedu s Đorđem Kamberom, koji mi je bio i kapetan. Ko god ga je zvao od menadžera i pitao za nekog srpskog igrača, on bi uvek sve pohvalio, iako neke uopšte nije znao. To kod Hrvata nije slučaj. Što se tiče trenera i igrača, mi poseremo čoveka čak i ako ga ne znamo. Ako ga znamo, onda je još gore. Bio sam u takvim situacijama, osetio sam to na svojoj koži. Prvi smo u tome da jedni druge vređamo - rekao je Tonči Kukoč za zagrebački portal Indeks.

U leto 2015. godine Tonči Kukoč mogao je da pređe u Partizan. Tražio ga je tada navodno trener crno-belih Zoran Milinković. Novinar Indeksa podsetio ga je, da je zbog toga dobio brojne uvrede.

- To je istina. Da se taj transfer završio, išao bih u Partizan bez ikakvih problema. Danas je sasvim normalno da Hrvat ode da igra u Srbiju i obrnuto. Tad su svi skakali i govorili mi "di ćeš tamo?" U sportu ne postoji nacionalizam. Svoju decu odgajam tako da ih učim da su svi ljudi isti. Svi jedemo istu hranu i udišemo isti vazduh. Vaspitam ih tako da nikog ne mrze.

1/11 Vidi galeriju Tonči Kukoč Foto: Printskrin/Instagram

Tonči Kukoč oženjen je Katarinom i danas živi mirnim životom, želi da uskoro postane trener. Vrlo je aktivan na društvenim mrežama. Njegovi stavovi ne sviđaju se mnogima u Hrvatskoj.

- Ne zanima me kakvo će ko da ima mišljenje meni. Ne mora niko da me voli. Znam kakav sam i moji kod kuće znaju kakav sam i to mi je dovoljno. Danas je situacija takva da moraš mnogo da paziš, da nekoga ne uvrediš. Teško je reći istinu. Ali mene boli k..ac! Kažem sve onako kako jeste, a ne onako kako bi drugi hteli da čuju. Neću nikad da se promenim.

Nikada nije zaigrao za fudbalsku reprezentaciju Hrvatske, iako je imao kvalitet. Razlog je jedna majica, tačnije ono što je bilo napisano na njoj - grb FS Hrvatske koji je bio precrtan i na kojem je pisalo "mafija" i "gotovo je gotovo".

- Igrao sam u to vreme mnogo dobro. Verovatno bih dobio poziv za neku prijateljsku utakmicu reprezentacije da nisam nosio tu majicu. Time sam se verovatno izbrisao za sva vremena da dobijem poziv. Čoveku bi najbolje bilo da uči na tuđim greškama. Sad sam mnogo iskusniji i ne bih danas obukao tu majicu. Opet, ne mogu da žalim za bilo čim. U prošlosti nije dobro živeti. Dobio sam kaznu od 1.300 evra koju sam morao odmah da platim, kako ne bih bio suspendovan. U to vreme se znalo ko je u Savezu i šta tamo radilo. Sad su to drugi ljudi i drugačije se vodi Savez - zaključio je Kukoč.

Kurir sport/Index