"Kolo Muani je bio dobar, ali i saigrači su se potrudili da ga dovedu do najboljih pozicija za ugrožavanje gola. Mi smo kolektiv, pojedinac ne može ništa sam. Vlahović? Vidim da je dobro, kao i svi ostali. Motivisan je, uradio je mnogo za tim do sada, uradiće mnogo i do kraja sezone. Svi žele da igraju, to je logično, ali je važno da za 90, 60 ili 15 minuta urade ono što je najbolje za tim", dodao je trener Juventusa.