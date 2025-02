– Čukarički radi odličan posao sa mladim igračima, a ja sada spadam u grupu iskusnijih. Moje je da pomognem i tim momcima i klubu da ostvari svoje ciljeve. Ako delić svog iskustva prenesem momcima, ili bar model ponašanja kakav treba da bude u Čukaričkom, to bi bila velika stvar. I u mom prvom mandatu je bilo mnogo iskunih igrača koji su nas mlađe „vodili“. Od kapitena Matića, Ostojića, Rendulića, Mirosavljevića, Brežančića… Moje je mišljenje da ekipa samo sa mladim igračima ne može da bude u vrhu. Tada smo imali odličnu hemiju, sve to se odrazilo na rezultate.

– Igrao sam na Kipru, pa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sve to je i za mene novo iskustvo. Igrao sam, to je najbitnije, došao sam ovde spreman. Pratio sam sve vreme Čukarički, i uopšte našu ligu. Hajde da Crvenu zvezdu stavimo po strani, zaista su sada daleko odmakli u svim segmentima. Ostale ekipe su tu negde, i tabela to govori, svi imaju realne šanse i za plasman u Evropu, u plej-of, ali i plej-aut. Dosta se toga promenilo, posebno se u poslednje dve godine ulaže, sve je nekako na višem nivou.

– Došao sam ovde da izborimo Evropu, to je moj cilj. Neće biti lako, ali klub kao što je Čukarički to zaslužuje. Nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo ciljeve. Ostalo je još 15 kola do kraja, mislim da je sve na nama, na stručnom štabu, a svaki bod biće od ogromne važnosti. Ima ovde dosta momaka sa kojima sa već igrao, neke druge znam sa terena takođe… Svidela mi se i trenerova ideja i filozofija fudbala, i to je jedan od razloga zašto sam potpisao ugovor i vratio se u Čukarički. Jednostavno, ovde se osećam kao kod svoje kuće – kazao je na kraju razgovora Slavoljub Srnić.