- To pitanje nije za mene. Postoji želja da ostanem, ali videćemo šta će se desiti u budućnosti. Ne pregovaram ni sa jednim klubom, fokusiran na CSKA 100 odsto. Sada se spremamo za drugi deo sezone. Uopšte se ne bavim takvim temama. Imali smo sastanak sa agentom, na kome sam rekao da želim da budem u CSKA do kraja ugovora, a u budućnosti ćemo videti kako će biti. Lično još ne želim da pregovaram ili da se bavim ugovorom. Imam želju da ostanem u timu bar do kraja sezone. Odradiću svoj ugovor do kraja i sa punom posvećenošću. Želim da dam sve od sebe za tim, za svoje prijatelje, jer sam ovde već dve i po godine, tokom kojih sam izgradio dobar društveni krug. CSKA ima stvarno dobru svlačionicu, i imam sjajnu komunikaciju sa čitavim timom - objasnio je Milan Gajić.